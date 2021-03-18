Очередное заседание Трехсторонней контактной группы 17 марта началось с протеста из-за участия террористки из оккупированного Донбасса. Россияне отреагировали на это довольно растерянно.

Украинская делегация предложила вернуться к исконному трехстороннему формату. Об этом заявил спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович.

Важно Украинская делегация в ТКГ покинула заседание из-за участия террористки в переговорах

Как отреагировала Россия

По словам Арестовича, наша делегация вышла из кадра видеосредства из-за участия Майи Пироговой, которая заочно осуждена за терроризм.

Господа русские эээ ... похоже, немного растерялось. После бурных консультаций они сказали, что один человек, конечно, не может быть препятствием для переговоров и, в принципе, они готовы и без нее. И главное – россияне не знают, что противопоставить принципиальной позиции,

– отметил Арестович.

Новые предложения Украины

После перерыва ТКГ продолжила консультации по гуманитарным и экономическим вопросам. Заместитель главы украинской делегации Алексей Резников предложил накануне Пасхальных праздников начать процесс "гуманитарного" разминирования и разблокировки КПВВ "Счастье" и "Золотой".

"Чтобы люди, которые пойдут на "гробки" (а на линии разграничения есть 83 кладбища), не подрывались там на минах. А кроме того, могли до Пасхи получить пенсии и социальные выплаты", – добавил спикер.

В дальнейшем дело за политическим решением сторон, в частности, России. Следующее заседание ТКГ состоится 31 марта.

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