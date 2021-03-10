Новый план по Донбассу, который Украина разрабатывала совместно с Германией и Францией, должны представить сторонам до конца марта. Пока его детали не разглашают.

По мнению представителя украинской делегации в ТКГ, Кремль ограничен в средствах давления, потому что на него давят ЕС, США и Украина.

Актуально План мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией, – Ермак

Варианты для России

По словам Арестовича, у России есть 3 пути:

Кремль принимает план Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса. Новая инициатива, предложенная в рамках нормандского формата, подробности которой пока не разглашают, должна быть официально предложена сторонам до конца марта. Не принимает и переходит к провоцированию активной фазы конфликта. Кремль сохраняет воинственную риторику, пугает наступлением, но остается в рамках нормандского и минского форматов, продолжаются переговоры.

Планы Украины

Спикер подчеркнул, что планы есть и у нас, включая переход конфликта в активную фазу.

Общая наша стратегия: принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами и готовность к возможной активизации на фронте. Пока мы расцениваем ситуацию по упрощенному варианту 3: нагнетание, информационное давление, но сохранение форматов и участие в переговорах,

– заявил чиновник.

Арестович добавил, что любую подготовку к реальной активизации на передовой разведка увидит заранее.

"Ключевой момент – принятие или неприятие Кремлем предложений Франции и Германии по кластерам мирного урегулирования, презентация которых должна пройти в ближайшие 2 – 3 недели", – отметил политик.

По его словам, именно тогда станет ясно: решился Кремль на принципиальное противостояние с ЕС и США или сохраняет прежние форматы урегулирования конфликта.

Арестович считает, что идеальным вариантом для России было бы провоцировать Украину. Собственно, такие провокации есть.

Что известно о новом мирном плане по Донбассу