Арестович рассказал, когда представят новый мирный план по Донбассу
Новый план по Донбассу, который Украина разрабатывала совместно с Германией и Францией, должны представить сторонам до конца марта. Пока его детали не разглашают.
Источник:фейсбук Алексея Арестовича
По мнению представителя украинской делегации в ТКГ, Кремль ограничен в средствах давления, потому что на него давят ЕС, США и Украина.
Актуально План мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией, – Ермак
Варианты для России
По словам Арестовича, у России есть 3 пути:
- Кремль принимает план Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса. Новая инициатива, предложенная в рамках нормандского формата, подробности которой пока не разглашают, должна быть официально предложена сторонам до конца марта.
- Не принимает и переходит к провоцированию активной фазы конфликта.
- Кремль сохраняет воинственную риторику, пугает наступлением, но остается в рамках нормандского и минского форматов, продолжаются переговоры.
Планы Украины
Спикер подчеркнул, что планы есть и у нас, включая переход конфликта в активную фазу.
Общая наша стратегия: принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами и готовность к возможной активизации на фронте. Пока мы расцениваем ситуацию по упрощенному варианту 3: нагнетание, информационное давление, но сохранение форматов и участие в переговорах,
– заявил чиновник.
Арестович добавил, что любую подготовку к реальной активизации на передовой разведка увидит заранее.
"Ключевой момент – принятие или неприятие Кремлем предложений Франции и Германии по кластерам мирного урегулирования, презентация которых должна пройти в ближайшие 2 – 3 недели", – отметил политик.
По его словам, именно тогда станет ясно: решился Кремль на принципиальное противостояние с ЕС и США или сохраняет прежние форматы урегулирования конфликта.
Арестович считает, что идеальным вариантом для России было бы провоцировать Украину. Собственно, такие провокации есть.
Что известно о новом мирном плане по Донбассу
- Накануне глава Офиса Президента Ермак заявил, что Украина вместе с западными партнерами создала мирный план по Донбассу.
- Как отметил политик, план лежит на столе и ждет одобрения Россией.
- По его словам, Германия и Франция предложили "очень мощный шаг".
- Однако в России утверждают, что впервые слышат о таком плане.
Поделиться новостью