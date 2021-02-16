Військові плачуться та скаржаться на умови, розповідаючи "легенди". Такою заявою відзначився у прямому ефірі на ICTV речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

Кроме этого от Арестович прозвучали сексистские слова - что, мол, "Европейская Солидарность" скатилась до уровня женского общежития ПТУ (профессиональное училище).

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О жалобы военных

В студии заговорили о зарплатах военных, штрафы за открытие ответного огня на провокации боевиков на Донбассе, и в целом условия, в которых они служат - вроде бойцы Вооруженных сил Украины на все это жалуются.

Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу категорически это опроверг . Однако при этом среди других он применил и довольно неоднозначный аргумент.

Так, как умеют плакать военные ... Я легенды могу часами рассказывать, как военные любят пожаловаться тем, кто приезжает на фронт - волонтерам, народным депутатам и так далее,

- заявил Арестович.

Ведущий эфира сразу обратил внимание на эти слова и уточнил: "Вы сейчас обвинили военных в том, что они плачут? Жалуются на условия?" "Да", - ответил Арестович.

Нардеп Ирина Геращенко на это ответила Арестович: "Я не знаю кто вы, но я знаю настоящих военных. Какие ни разу за тяжелых условий несения службы не жаловались, не ныли. Они защищают страну, и мы ими гордимся".

Ссора с Геращенко и сексистские заявление

Неприветливый общения Арестович и Геращенко на этом не закончилось. В этом же эфире несколько позже спикер украинской делегации в ТКГ обвинил "Европейскую Солидарность" в подрыве национальной безопасности Украины.

"Кто деморализует украинских военных? Вы же их и развращаете," Вагнером "этим всем, Медведчуком ... Вы открыто работаете против национальной безопасности государства. Да, я обвиняю" ЕС "в том, что вы работаете по российским нарративами. Вы же в уровня женского общежития опустились ПТУшного ", - говорил Арестович.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в ответ на эти слова покинула студию «Свободы слова» на ICTV с такими словами:

"Я не могу быть в эфире, где есть сексизм, и это не пресекает, к сожалению, ни ведущий, ни присутствующие здесь коллеги. Подобную риторику от представителя партии власти в одной европейской стране трудно себе представить".

Заметим, что присутствовал на дискуссии в студии глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что комментировать сексистские высказывания Арестович не будет. И здесь стоит напомнить о следующее:

В июне 2020 Александр Корниенко вместе с Давидом Арахамия попали в громкий сексистский скандал с «Корабельные сосны» .

А в январе 2021 глава "Слуги народа" стал инициатором законопроекту о ответственность за проявления сексизма (еще один похожий законопроект подала нардепка Третьякова).