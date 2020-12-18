Информация о причинах смерти украинского бойца на Донбассе была пропагандой России. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе признала, что допустила ошибку. К слову, оккупанты утверждали, что военный погиб из-за алкогольной или наркотической интоксикации.

Информация возникла из-за технической ошибки. Об этом заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович, сообщили на странице ТКГ в Фейсбуке. К теме Умершего украинского бойца, которого вернули боевики, задушили: документ экспертизы – СМИ Арестович извинился за дезинформацию общества. Ответственность несу я лично. Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов,

– признался спикер. Что этому предшествовало Украинский военный погиб 14 декабря на неподконтрольной территории Украины. Его тело боевики передали 17 декабря.

Сначала ТКГ обнародовала информацию, что защитник умер в результате интоксикации из-за алкоголя или наркотиков. Однако впоследствии этот тезис убрали, отметив, что причины гибели еще выясняют.

Однако в СМИ распространили документ судебно-медицинской экспертизы. В нем говорилось о том, что бойца задушили. Кроме того, на теле мужчины были многочисленные побои.

Экспертиза / Фото "Цензор.НЕТ"