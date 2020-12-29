Арестович ответил Кривоносу на упрек о снайперах на минном поле
Уже экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в 2018 году завел снайперов на минное поле на Донбассе. Арестович в ответ рассказал свою версию событий.
Ответ на упреки Кривоноса спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович озвучил в комментарии Liga.net.
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Что говорит Арестович
По его словам, маршрут никто не менял, а сам он не был старшим в группе. В то же время Арестович поинтересовался, "работает" ли Кривонос против президента Владимира Зеленского.
А также заявил, что инцидент произошел 10 ноября, а не 8, раненых было двое, а не трое, и это было не минное поле. Кроме того, по словам Арестовича, взрывалась мина "ведьма", которая "почти не оставляет неповрежденных".
Он также подчеркнул, что и сам мог погибнуть там.
По словам спикера украинской делегации, у него есть вопросы к Кривоносу о его роли в "попытке госпереворота 2017 года", снятия его кандидатуры на выборах президента 2019 года в пользу Петра Порошенко и раскрытия им служебной принадлежности погибших снайперов.
Детали заявления Кривоноса
В интервью "Новое время" он спросил, почему Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны. И добавил, что тогда 2 человека погибли, еще 3 получили тяжелые ранения.
Увольнение Кривоноса: что известно
- Владимир Зеленский 29 декабря уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.
- Увольнение Кривоноса произошло фактически сразу после его критических заявлений в адрес президента Зеленского.
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