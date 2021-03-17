Любые обсуждения в Украине специальной операции по попытке задержания боевиков ЧВК "Вагнера" – это нарушение закона "О государственной тайне". А значит – предусматривает уголовную ответственность.

Так спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов решил отозваться о скандальном деле вагнеровцев. По его же словам, ее нельзя не только обсуждать, но и комментировать.

К теме Все было продумано, – Бутусов рассказал, как в Украине должны были сажать самолет с вагнеровцами

"Сам факт проведения или непроведения операций такого рода является государственной тайной"

Специальная операция по задержанию вагнеровцев (боевиков российской частной военной компании "Вагнера") является государственной тайной. Ее нельзя ни обсуждать, ни комментировать, потому что это нарушает законы Украины.

В частности, закон "О государственной тайне", который предусматривает уголовное наказание за такого рода преступления. По меньшей мере, в этом убежден Алексей Арестович – спикер украинской делегации в ТКГ и советник ее председателя по информационной политике.

Сам факт проведения или непроведения операций такого рода является государственной тайной. Любое лицо, которое говорит, что операция была, или которое говорит, что операции не было, совершает деяние, которое по своим признакам нарушает указанный закон. Это уголовное преступление,

– заявил Арестович.

И добавил, что его пугает количество людей, которые "бегают по просторам нашей необъятной родины и рассказывают, была эта операция или нет". Сам спикер ТКГ говорит, что не комментирует это дело, и не знает, была ли спецоперация на самом деле.

Задержание вагнеровцев в Беларуси: в чем суть скандала