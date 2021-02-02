Советник главы ОПУ Алексей Арестович в фейсбуке обозвал "помойными крысами" всех, кто обзывал Владимира Зеленского "ватником". В частности, он обозвал и себя лично: в 2019 году Арестович тоже назвал президента "криворожским ватником".

Источник: фейсбук Алексея Арестович

Пользователи сети фейсбук комментировали заявление Владимира Зеленского в отношении курса Украины в НАТО. Очевидно, это возмутило представителя украинской делегации в ТКГ Арестовича и он написал гневный пост.

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Что Арестович написал

Пост Арестовича собрал уже более 1000 комментариев.

Дятлы, которые кричат, что Зеленский "неправильно хочет в НАТО". Вы уже забыли, как вчера кричали, что он – "ватник и хочет в РФ"? Крысы помойные,

– заявил Арестович.



Арестович о критиках Зеленского / Скриншот страницы в фейсбуке

Почему Арестович "обозвал себя"

Арестович в своем посте спросил, не забыл ли социум о своих предыдущих комментариях относительно действий Зеленского. Несмотря на это, о своем посте за 7 августа 2019 года, советник, очевидно, забыл.

В нем Алексей Арестович назвал президента "криворожским ватником".

Он происходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором,

– написал Арестович.

Напомним. 1 декабря 2020 года Алексея Арестовича назначили советником главы ОПУ по вопросам коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны. 28 октября 2020 года он стал советником украинской делегации в ТКГ.

Предыдущие скандалы Арестовича

Он заявил, что среди партийцев ОПЗЖ много проукраинских людей. Однако, по словам Арестовича, общественности не нравится "их вариант Украины".