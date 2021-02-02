Помойные крысы: Арестович обозвал тех, кто называет Зеленского "ватником", но забыл о себе
Советник главы ОПУ Алексей Арестович в фейсбуке обозвал "помойными крысами" всех, кто обзывал Владимира Зеленского "ватником". В частности, он обозвал и себя лично: в 2019 году Арестович тоже назвал президента "криворожским ватником".
Источник: фейсбук Алексея Арестович
Пользователи сети фейсбук комментировали заявление Владимира Зеленского в отношении курса Украины в НАТО. Очевидно, это возмутило представителя украинской делегации в ТКГ Арестовича и он написал гневный пост.
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Что Арестович написал
Пост Арестовича собрал уже более 1000 комментариев.
Дятлы, которые кричат, что Зеленский "неправильно хочет в НАТО". Вы уже забыли, как вчера кричали, что он – "ватник и хочет в РФ"? Крысы помойные,
– заявил Арестович.
Арестович о критиках Зеленского / Скриншот страницы в фейсбуке
Почему Арестович "обозвал себя"
Арестович в своем посте спросил, не забыл ли социум о своих предыдущих комментариях относительно действий Зеленского. Несмотря на это, о своем посте за 7 августа 2019 года, советник, очевидно, забыл.
В нем Алексей Арестович назвал президента "криворожским ватником".
Он происходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором,
– написал Арестович.
Предыдущие скандалы Арестовича
- Он заявил, что среди партийцев ОПЗЖ много проукраинских людей. Однако, по словам Арестовича, общественности не нравится "их вариант Украины".
- После срыва спецоперации по задержанию российских боевиков с ЧВК "Вагнера", назвали причину "слива" операции. Арестович отметил, что "крысы всегда найдутся".
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