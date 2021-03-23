Содержание проектов документов, касающихся переговорного процесса по Донбассу в Трехсторонний контактной группе не раскрывают, пока их не подпишут все стороны. Причину этого объяснил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

По его словам, это происходит по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ. Но никакой "зрады и красных линий" в этих документах нет.

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Почему не обнародуют проекты документов ТКГ

Это "позиция Франции, Германии и ОБСЕ"

Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович объяснил, почему не публикуют предложения Франции, Германии и Украины, которые обсуждаются на встречах ТКГ.

Это не секрет, а конфиденциальность: об этом договорились еще с 2014 года, чтобы во время переговоров не оказывалось информационное давление, и стороны могли спокойно говорить,

– сказал Арестович.

А вот когда документ подпишут, тогда уже и публикуют. Именно такой является "позиция Франции, Германии и ОБСЕ: они просят не раскрывать содержание, а мы – как ответственный партнер – и не раскрываем".

"Зрады там нет"

Украина направила поправки к франко-германским предложениям еще 2 недели назад, хотя Россия говорит, что их нет.

Напомним, еще 9 марта глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украина, Германия и Франция разработали план урегулирования конфликта на Донбассе, и он уже "лежит на столе" у Путина.

Арестович признался, что не знает содержания этих предложений. Но по ходу переговоров очевидно, что:

"Речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей, только уже привязанных к календарному плану".

Там "стороны обязуются не "вообще выполнять", а выполнить по пунктам, как дорожную карту – а условием этого является полная демилитаризация (оккупированного Донбасса – 24 канал) и обеспечение безопасности".

Зрады там нет, (перехода – 24 канал) красных линий нет,

– заверил Алексей Арестович.