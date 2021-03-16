За использование нецензурной лексики попал в скандал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. По требованию одного из комментаторов писать на украинском языке, Арестович послал его на х*й. Фигурант скандала уверяет, что так ответил боту. Более того, он не находится на государственной должности, поэтому "на лицемерие будет указывать доступным языком".

Сообщение с объяснением своей манеры общения Арестович опубликовал в соцсети. Спикер украинской делегации в ТКГ уверяет, что с удовольствием пользуется украинским языком. Однако, по его словам, бота "послал" на понятном тому языке.

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Арестович говорит, что ему за работу не платят

Людей, требовавших от Арестовича говорить на государственном языке, он назвал "лицемерными и безграмотными".

Вы демонстрируете вопиющую безграмотность (свое ведущее качество) и нежелание вылезти из своей уютной оболочки мира-где-вы-все-обиженные, устанавливать конкретные факты. Объясняю: я – не на государственной должности и я не государственный служащий. Соответственно денег за свою работу не получаю,

– написал Арестович.

Он подчеркнул, что "отбирает деньги у своих троих детей, чтобы помогать государству на общественных началах".

Аретович говорит, что ничего не потеряет, если уйдет с должности

Арестович считает, что, если он уйдет с должности, то это лично ему не повредит, ведь у него появится больше времени, сил и средств. А вот у украинцев вроде бы станет значительно меньше информации относительно профильных тем.

Отдельным депутатам, которые стремятся к моей "отставке", я, в таком случае, отправлю бутылку шампанского – от семьи, которая давно забыла, как я выгляжу,

– добавил Арестович.

Завершил свое объяснение спикер на достаточно резкой ноте, словами, что не будет разделять лицемерие и будет указывать на него любым доступным способом. Когда он будет информировать о деятельности ТКГ, то будет делать это "как образец грации и толерантности", лично общаться "артистично".

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Поведение Арестовича возмутило Сеть

Отметим, что общаться на украинском в комментарии под публикацией Арестовича его попросил Виктор Иванов. В ответ представитель украинской делегации его нецензурно послал. После этого поведением Арестовича возмутились уже множество пользователей соцсети.

Скандальный скриншот со страницы Арестовича