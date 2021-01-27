Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что пророссийские каналы разрушают сознание украинцев. Их деятельность в Украине является признаком того, что государство плохо работает.

Источник: "Что это было?" на 24 канале

Арестович заявил: "Государство любит рассказывать, что украинский народ самый мудрый, у него есть большой опыт государственного строительства. На самом деле это не так".

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По его словам, он уже 3 месяца работает в Офисе Президента, однако на пальцах рук может перечислить честных, профессиональных, со стратегическим мышлением там людей.

Кто должен за это отвечать

Он объяснил: "У меня огромный вопрос к Департаменту защиты национальной государственности СБУ. Что вы делаете там вообще? Это их прямая обязанность. Они должны предоставить правовую оценку нарративам, которые распространяют эти каналы, провести экспертизы. Предоставить соответствующие выводы Нацсовету, Офису генпрокурора и те должны принимать решения".

Если я бы был в руководстве СБУ, я бы разорвал их на куски. От них бы ни осталось ничего, мне бы было пофиг на любого Путина,

– заявил он.

Арестович отметил, что он отвечает за пропаганду, но в его обязанности не входит давать указания СБУ. Это может делать только исключительно президент.

"У меня вопрос к Верховной Раде – чем вы там занимаетесь? Где ваша реакция? Нет такой реакции, по крайней мере мне ничего не известно. У нас парламентско-президентское государство, предоставьте позицию", – добавил советник главы ОП.

Что известно об Алексее Арестовиче? В октябре 2019 года Арестович стал советником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по информационной политике. Он также является военным обозревателем, экспертом и блогером.

Обратите внимание! Недавно Алексей Арестович попал в скандал. На своей фейсбук-странице он написал: "Пока слегка ох**вшая "общественность" не поймет, что ОПЗЖ – тоже Украина, ничего не будет, кроме топтания в грязи".

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