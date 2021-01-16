Алексей Арестович отреагировал на намерение пророссийских боевиков на Донбассе отдать пленных скандальному нардепу Виктору Медведчуку. Спикер украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что возвращением украинцев могут заниматься только соответствующие государственные органы.

Арестович о заявлении боевиков

Отношения со страной-агрессором Россией происходят в соответствии с международным правом и украинским законодательством. Об этом Арестович написал на своей странице в фейсбуке.

К теме Почему оккупанты решили передать пленных в одностороннем порядке: объяснение Гармаша

Руководство делегации рассматривает это сообщение как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку – как элемент масштабной кампании по давлению на руководство и народ Украины,

– пояснил Арестович.

Он добавил, что такая информационная кампания включает также манипулирование темой российской вакцины против коронавируса: "Которое реализуется через того же народного депутата Виктора Медведчука".

"Ни родственные связи, ни статус народного депутата, не является основанием для манипулирования статусом "гражданина Украины", а тем более – принудительным перемещением наших куда-нибудь, в фактическом взаимодействии с властями страны-оккупанта", – подчеркнул спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

Актуально Возвращение пленных: Кравчук обвинил боевиков и Медведчука в срыве договоренностей

Он отметил, что к урегулированию конфликта может привести только работа в нормандском формате.

Любые попытки давления на нас – бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов – еще и аморальные,

– отметил Арестович.

По его словам, правоохранители дадут оценку таким попыткам оккупантов.

Что известно об обмене пленными