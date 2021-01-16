Попытка давления России на Украину, – Арестович о намерении боевиков передать пленных Медведчуку
Алексей Арестович отреагировал на намерение пророссийских боевиков на Донбассе отдать пленных скандальному нардепу Виктору Медведчуку. Спикер украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что возвращением украинцев могут заниматься только соответствующие государственные органы.
Арестович о заявлении боевиков
Отношения со страной-агрессором Россией происходят в соответствии с международным правом и украинским законодательством. Об этом Арестович написал на своей странице в фейсбуке.
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Руководство делегации рассматривает это сообщение как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку – как элемент масштабной кампании по давлению на руководство и народ Украины,
– пояснил Арестович.
Он добавил, что такая информационная кампания включает также манипулирование темой российской вакцины против коронавируса: "Которое реализуется через того же народного депутата Виктора Медведчука".
"Ни родственные связи, ни статус народного депутата, не является основанием для манипулирования статусом "гражданина Украины", а тем более – принудительным перемещением наших куда-нибудь, в фактическом взаимодействии с властями страны-оккупанта", – подчеркнул спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе.
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Он отметил, что к урегулированию конфликта может привести только работа в нормандском формате.
Любые попытки давления на нас – бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов – еще и аморальные,
– отметил Арестович.
По его словам, правоохранители дадут оценку таким попыткам оккупантов.
Что известно об обмене пленными
- С июля 2020 года оккупанты блокировали вопрос обмена пленными придумывая разные отговорки.
- Последний обмен состоялся еще в апреле 2020 года. Тогда Украина получила 20 человек, а отдала 14.
- Недавно боевики согласились в одностороннем порядке передать пленных. По данным СМИ, говорится о женщинах, тяжелобольных и пожилых людях.
- По словам представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша, к такому решению оккупантов привела нехватка денег на содержание пленных.
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