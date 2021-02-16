Арестович высказался о походах Кравчука на пропагандистские каналы
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал многочисленные появления главы этой делегации Кравчука на пропагандистских каналах. Он говорит: Леонида Макаровича не стоит осуждать.
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Кому-кому, а Леониду Кравчуку точно не нужно напоминать о необходимости защищать Украину, сказал Алексей Арестович.
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...он использует различные возможности донести до разных целевых, в частности до российской целевой аудитории, украинскую точку зрения,
– заявил Арестович.
Относительно того, что иногда в те же передачи "включают" террористов вроде Пушилина, то Арестович вступился за Кравчука: мол, первого президента Украины о таком не предупреждают. Тем более для самого Леонида Кравчука Пушилин является террористом.
На уточнение ведущего "мог ли Кравчук отказаться от участия в эфире "Россия-1?", спикер ТКГ ответил, что мог отказаться, а мог использовать эфир, чтобы доказать свою правоту.
Кравчук на российском телевидении: последние из случаев
- 9 декабря 2020 года Леонид Кравчук засветился в видеовключении на "Россия 24". Там он стал объяснять, почему на Донбассе нужен план "Б".
- В июле 2020 года Кравчук дал интервью российской пропагандистке – ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой. Во время традиционного для формата российских телепередач спора Кравчук сказал такие слова: "Я хоть слово сказал, что Россия Донбасс бомбила?". И даже пригласил Скабееву в Киев.
- Перед этим Леонид Кравчук дал интервью российскому изданию ТАСС.
- В выпуске программы "60 минут" за 29 января 2020 года Леонид Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин встречались во Львове.
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