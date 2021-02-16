Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал многочисленные появления главы этой делегации Кравчука на пропагандистских каналах. Он говорит: Леонида Макаровича не стоит осуждать.

Кому-кому, а Леониду Кравчуку точно не нужно напоминать о необходимости защищать Украину, сказал Алексей Арестович.

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...он использует различные возможности донести до разных целевых, в частности до российской целевой аудитории, украинскую точку зрения,

– заявил Арестович.

Относительно того, что иногда в те же передачи "включают" террористов вроде Пушилина, то Арестович вступился за Кравчука: мол, первого президента Украины о таком не предупреждают. Тем более для самого Леонида Кравчука Пушилин является террористом.

На уточнение ведущего "мог ли Кравчук отказаться от участия в эфире "Россия-1?", спикер ТКГ ответил, что мог отказаться, а мог использовать эфир, чтобы доказать свою правоту.

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