Арестович назвал Стерненко и Антоненко политзаключенными
В эфире программы "Право на власть" Алексей Арестович признал, что в Украине есть политические заключенные и их количество нельзя увеличивать. На такое заявление уже отреагировали у Сергея Стерненко, о котором в частности шла речь.
Источник:24 канал
Спикер украинской делегации в ТКГ и советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович таким образом фактически признал, что в Украине есть политические преследования.
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Что сказал Арестович о Стерненко и Антоненко
Советник Ермака заявил, что Украине нельзя увеличивать количество заключенных по политическим мотивам, таких как Сергей Стерненко и Андрей Антоненко.
Мы ищем выход, и выход заключается в том, что нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или с политическими мотивировками. Хватит Риффа и хватит Стерненко... Дугарь, Юлии Кузьменко,
– заявил советник руководителя Офиса Президента.
Впрочем, он добавил: превращать мирные акции протеста в погром админзданий – неприемлемо, поэтому власть реагирует насилием на насилие. Но если в дальнейшем Украина будет так поступать, то превратится в Россию, по словам Арестовича.
Как отреагировали у Стерненко
Вскоре в телеграм-канале Сергея Стерненко отреагировали на такое заявление советника руководителя ОП.
Там отметили: не могут согласиться со словами Арестовича. Ведь количество политических заключенных не то, чтобы нельзя увеличивать, а вообще допускать возникновения.
Уважаемый Владимир Зеленский, мы вынуждены не согласиться с Арестовичем, потому что считаем, что ни один человек не должен преследоваться по политическим соображениям,
– отреагировали у Стерненко.
Там напомнили: 25 марта истек срок подачи апелляции на приговор Сергею Стерненко. По этому поводу обратились к Зеленскому: "В ваших интересах сделать все возможное, чтобы этот процесс был прозрачным и непредвзятым, и чтобы никто, включая российскую агентуру, не оказывал давление на судей".
Стерненко и Антоненко в СИЗО: главное
- Одесский активист Сергей Стерненко получил 7 лет тюрьмы по делу о похищении человека с целью завладения деньгами.
- От 23 февраля Стерненко находится в одесском СИЗО: такую меру ему избрали на то время, пока приговор не вступит в силу. Адвокаты уже подали апелляцию на приговор, а сам Стерненко называет дело политическим заказом.
- Певца Андрея Антоненко под псевдоним Riffmaster подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Он уже более года находится в киевском СИЗО, из-за чего получил существенные проблемы со здоровьем.
- Антоненко утверждает, что к убийству журналиста не причастен и отвергает любые обвинения.
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