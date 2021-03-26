В эфире программы "Право на власть" Алексей Арестович признал, что в Украине есть политические заключенные и их количество нельзя увеличивать. На такое заявление уже отреагировали у Сергея Стерненко, о котором в частности шла речь.

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович таким образом фактически признал, что в Украине есть политические преследования.

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Что сказал Арестович о Стерненко и Антоненко

Советник Ермака заявил, что Украине нельзя увеличивать количество заключенных по политическим мотивам, таких как Сергей Стерненко и Андрей Антоненко.

Мы ищем выход, и выход заключается в том, что нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или с политическими мотивировками. Хватит Риффа и хватит Стерненко... Дугарь, Юлии Кузьменко,

– заявил советник руководителя Офиса Президента.

Впрочем, он добавил: превращать мирные акции протеста в погром админзданий – неприемлемо, поэтому власть реагирует насилием на насилие. Но если в дальнейшем Украина будет так поступать, то превратится в Россию, по словам Арестовича.

Недавно Алексей Арестович попал в скандал из-за матов в фейсбуке. Он послал пользователя, "на три буквы", когда тот попросил писать о результатах встречи ТКГ на украинском, а не на русском. Общество возмущено: пользователи соцсетей массово начали публиковать у себя скриншот комментария и высказывать свою позицию.

Как отреагировали у Стерненко

Вскоре в телеграм-канале Сергея Стерненко отреагировали на такое заявление советника руководителя ОП.

Там отметили: не могут согласиться со словами Арестовича. Ведь количество политических заключенных не то, чтобы нельзя увеличивать, а вообще допускать возникновения.

Уважаемый Владимир Зеленский, мы вынуждены не согласиться с Арестовичем, потому что считаем, что ни один человек не должен преследоваться по политическим соображениям,

– отреагировали у Стерненко.

Там напомнили: 25 марта истек срок подачи апелляции на приговор Сергею Стерненко. По этому поводу обратились к Зеленскому: "В ваших интересах сделать все возможное, чтобы этот процесс был прозрачным и непредвзятым, и чтобы никто, включая российскую агентуру, не оказывал давление на судей".

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