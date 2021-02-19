Арестович назвал причину конфликта между Тараном и Хомчаком
В Украине продолжается противостояние между министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. По словам Алексея Арестовича, они конфликтуют, потому что нет нормированного распределения обязанностей между их должностями.
Источник:"Право на власть" на "1+1"
Об этом спикер украинской делегации в ТКГ сообщил в эфире программы "Право на власть".
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Проблему должны решить до конца 2021, – Арестович
Арестович подчеркнул, что надеется, что проблема иссякнет к концу 2021 года
Это досадная реальность, связанная с тем, что когда 21 марта 2020 года распределили обязанности между ними, ввели должность главнокомандующего, не распределили обязанности по закону. Это первая и главная задача,
– сказал Арестович.
Надо разделить обязанности Хомчака и Тарана
Представитель украинской делегации в ТКГ отметил, что и Хомчак, и Таран претендуют на одни и те же средства и финансы. Для того чтобы прекратить противостояние, необходимо на законодательном уровне разделить сферы их влияния.
Это первая и самая главная задача. Потому что если даже лучших друзей сейчас поставить на эти должности, через неделю они будут смертельными врагами,
– подчеркнул Арестович.
Коротко о конфликте между Тараном и Хомчаком:
- В Украине разгорелся скандал между 2 военными генералами – министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.
- Таран и Хомчак, по информации СМИ, вообще не общаются
- В частности, Хомчак через суд отказался выполнять приказы Министра обороны.
- В конфликт втянут также личный состав и волонтеры.
- О противостоянии между министром и главнокомандующим ВСУ знают в Офисе Президента.
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