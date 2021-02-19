Арестович назвав причину конфлікту між Тараном та Хомчаком
В Україні триває протистояння між міністром оборони Андрієм Тараном та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком. За словами Олексія Арестовича, вони конфліктують, бо немає унормованого розподілу обов'язків між їхніми посадами.
Источник:"Право на владу" на "1+1"
Про це речник української делегації в ТКГ повідомив в ефірі програми "Право на владу".
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Проблему мають вирішити до кінця 2021, – Арестович
Арестович наголосив, що сподівається, що проблема вичерпається до кінця 2021 року
Це прикра реальність, пов'язана з тим, що коли 21 березня 2020 року розподілили обов'язки між ними, ввели посаду головнокомандувача, не розподілили обов'язки за законом. Це перше і головне завдання,
– сказав Арестович.
Треба розділити обов'язки Хомчака та Тарана
Речник української делегації в ТКГ зазначив, що і Хомчак, І Таран претендують на одні і ті самі засоби та фінанси. Для того, щоб припинити протистояння, необхідно на законодавчому рівні розділити сфери їхнього впливу.
Це перше і найголовніше завдання. Тому що якщо навіть найкращих друзів зараз поставити на ці посади, через тиждень вони будуть смертельними ворогами,
– наголосив Арестович.
Коротко про конфлікт між Тараном та Хомчаком:
- В Україні розгорнувся скандал між 2 військовими генералами – міністром оборони Андрієм Тараном та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.
- Таран та Хомчак, за інформацією ЗМІ, взагалі не спілкуються
- Зокрема, Хомчак через суд відмовився виконувати накази міністра оборони.
- У конфлікт втягнутий також особовий склад і волонтери.
- Про протистояння між міністром та головнокомандувачем ЗСУ знають в Офісі Президента.
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