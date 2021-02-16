В эфире "Свободы слова" 15 февраля между представителем украинской делегации ТКГ Алексеем Арестовичем и депутатом Ириной Геращенко произошла перепалка. Во время нее Арестович прибег к сексистскому высказыванию, сравнив партию "ЕС" с женским общежитием.

После волны обсуждений этой темы в интернете Арестович решил въедливо извиниться. Однако не перед Ириной Геращенко или партией, а перед общежитиями.

Ранее Арестович отличился унизительным заявлением о военных и сексистским – о женщинах

Приношу свои искренние извинения женским общежитиям за сравнение их с "ЕС".

– написал Арестович в ответ на волну хейта в соцсетях.

Под этим постом уже насобиралась более тысячи комментариев. Есть те, кто и поддерживает Арестовича в его высказываниях на "Свободе слова", и те, кто критикует за пещерный сексизм.



Среди комментариев и сравнение с высказываниями Дубинского / Скриншот

Напомним. 1 декабря 2020 года Алексея Арестовича назначили советником главы ОПУ по вопросам коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны. 28 октября 2020 года он стал советником украинской делегации в ТКГ.

Что сказал Арестович на "Свободе слова"

Громкое высказывание касалось "европейской солидарности", которая якобы на каждом углу обсуждает президента и критикует.

Арестович заявил, что нарративы "ЕС", когда они в чем-то обвиняют Зеленского – в ущерб Украине и на руку России.

Вы внешность президента обсуждаете... не так бронежилет сидит, не так каска. Вы же до уровня женского общежития опустились в том, что вы делаете,

– заявил спикер украинской делегации ТКГ.

После этого высказывания нардеп Ирина Геращенко взяла слово и обратила внимание на недопустимость таких высказываний. Поэтому покинула студию, а ведущий Вадим Карпяк досрочно завершил эфир.

Другое высказывание, за которое Арестович напросился на шквал критики, и с чего началась перепалка, касается военных. Когда зашла речь о зарплатах военных и штрафах за открытие огня в ответ на провокации Арестович отметил, что военные "плачутся".

Так, как умеют плакать военные... Я легенды могу часами рассказывать, как военные любят пожаловаться тем, кто приезжает на фронт – волонтерам, народным депутатам и так далее,

– заявил Арестович.

В соцсетях уже начали создавать мемы на тему "общежитий" Арестовича. В частности, пользователи соцсетей напомнили, как сам Арестович когда-то в соцсетях критиковал Зеленского.



Арестович и "общежитие"

Хорошо, что фейсбук помнит