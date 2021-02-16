Арестович извинился перед общежитиями за сравнение с "Европейской Солидарностью"
В эфире "Свободы слова" 15 февраля между представителем украинской делегации ТКГ Алексеем Арестовичем и депутатом Ириной Геращенко произошла перепалка. Во время нее Арестович прибег к сексистскому высказыванию, сравнив партию "ЕС" с женским общежитием.
Источник:Фейсбук Алексея Арестовича
После волны обсуждений этой темы в интернете Арестович решил въедливо извиниться. Однако не перед Ириной Геращенко или партией, а перед общежитиями.
Ранее Арестович отличился унизительным заявлением о военных и сексистским – о женщинах
Приношу свои искренние извинения женским общежитиям за сравнение их с "ЕС".
– написал Арестович в ответ на волну хейта в соцсетях.
Под этим постом уже насобиралась более тысячи комментариев. Есть те, кто и поддерживает Арестовича в его высказываниях на "Свободе слова", и те, кто критикует за пещерный сексизм.
Среди комментариев и сравнение с высказываниями Дубинского / Скриншот
Что сказал Арестович на "Свободе слова"
- Громкое высказывание касалось "европейской солидарности", которая якобы на каждом углу обсуждает президента и критикует.
Арестович заявил, что нарративы "ЕС", когда они в чем-то обвиняют Зеленского – в ущерб Украине и на руку России.
Вы внешность президента обсуждаете... не так бронежилет сидит, не так каска. Вы же до уровня женского общежития опустились в том, что вы делаете,
– заявил спикер украинской делегации ТКГ.
- После этого высказывания нардеп Ирина Геращенко взяла слово и обратила внимание на недопустимость таких высказываний. Поэтому покинула студию, а ведущий Вадим Карпяк досрочно завершил эфир.
Так, как умеют плакать военные... Я легенды могу часами рассказывать, как военные любят пожаловаться тем, кто приезжает на фронт – волонтерам, народным депутатам и так далее,
– заявил Арестович.
В соцсетях уже начали создавать мемы на тему "общежитий" Арестовича. В частности, пользователи соцсетей напомнили, как сам Арестович когда-то в соцсетях критиковал Зеленского.
Арестович и "общежитие"
Хорошо, что фейсбук помнит
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