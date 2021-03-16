Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович публикует в соцсетях сообщения на русском языке. Когда его просят общаться на государственном языке – ругается в ответ.

Арестович уже второй раз за день нахамил под публикацией в фейсбуке о переговорах со страной-агрессором. На этот раз он обматерил политолога Андрея Смолия.

Ранее Арестович отличился унизительным заявлением о военных и сексистским – о женщинах

Почему ругается Арестович

"А вы представляете сторону рашистов, если на русском языке? Докатилась Украина. На дно с такими "представителями", – написал Смолий под публикацией Арестовича.

О, здесь аккаунт подписан на украинском. Поэтому отвечаю толерантно: пошел на х*й,

- ответил он.

Отметим, что ранее Арестович обругал Виктора Иванова, который также обратил внимание на то, что спикер украинской делегации должен общаться именно на украинском.



Арестович хамит в фейсбуке / Скриншот

Как реагирует сеть

Пользователи Фейсбука возмущены таким поведением Арестовича. Они отмечают, что он – публичное лицо, поэтому должен следить за своими высказываниями.

"Вы считаете, что это допустимо? Позиционируете себя как психолога, И знаете, или не знаете, когда пошел на х*й последний аргумент...";

"Так Путина будете посылать, уважаемый";

"Вы же медийный человек, представляете Украину";

"Тебя уважало много людей. Почитай сейчас комментарии к своим постам. Что ты наделал... Ты – враг. Враг моей Украины".

Другие скандальные заявления Арестовича

В феврале в Фейсбуке он назвал "помойными крысами" тех, кто обзывает Зеленского "ватником". Однако, еще в 2019 году Арестович сам называл президента "криворожским ватником".

Еще ранее он заявил, что среди членов "Оппозиционной платформы – За жизнь" есть немало проукраинских людей. Однако, как считает Арестович, общественности не нравится "их вариант Украины".