В Украине планируют привлекать к уголовной ответственности за лишение права собственности на оккупированных территориях. Законопроект № 5166 рекомендовал принять Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики.

Будут привлекать к ответственности за лишение имущественных прав лиц на временно оккупированных территориях, вопреки их воле. Речь идет о тех правах, которые возникли до 20 февраля и 11 мая 2014 года.

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Кому грозит наказание

Грозит наказание именно тем лицам, которые фактически приобрели права на соответствующее имущество на основании:

норм законодательства России;

актов незаконных органов (их должностных лиц), которые создали на временно оккупированных территориях.

Как будут наказывать ответные действия

Действия будут наказывать лишением свободы на период от 3 до 5 лет. А также лишать права занимать должности и заниматься соответствующей деятельностью сроком до 3 лет.

Кстати! Президент России Владимир Путин с 20 марта 2021 года запретил иностранным гражданам владеть земельными участками в оккупированном Крыму. Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал, что делать украинцам, которых Россия лишила участков на полуострове.

Также возможно лишение свободы на период от 5 до 8 лет. Такая ответственность может грозить группе лиц или должностным лицам органов государственной власти, местного самоуправления России или должностным лицам органов, созданных на оккупированных территориях, которые лишили лиц права на имущество по предварительному сговору.