Я тоже так делаю, – Арахамия вступился за Арестовича после матерных слов в Фейсбуке
Давид Арахамия вступился за Алексея Арестовича, который ругался в социальной сети. Арахамия признался, что и сам любит нецензурные выражения, потому что, в конце концов, мат – это "народный язык".
Источник:24 канал
Во время общения с журналистами нескольких телеканалов глава фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что еще не ознакомился с деталями инцидента с Арестовичем. Однако ругань в соцсетях считает нормальным явлением.
Актуально Арестович продолжает посылать на х*й за украинский язык
Это сетевой этикет. Я в своем Facebook тоже могу материться. Это так называемые фейсбук-войны,
– подчеркнул Арахамия.
Политик заметил, что Арестович ругался на личной странице. Там он может писать все, что захочет, и из этого не стоит делать информационную сенсацию.
Арахамия также признался: иногда ему самому очень сложно сдерживаться в своем фейсбуке.
Скандал с Арестовичем: главное
- 15 марта спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович послал "на х*й" мужчину, который призвал его сообщать информацию о переговорах на украинском языке.
- Когда люди продолжили возмущаться русскоязычными сообщениями Арестовича, политик еще раз обругал одного из пользователей сети.
- Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала такое поведение Арестовича "свинством".
- Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Арестович должен был бы извиниться за свое поведение и удалить ругательные комментарии.
Поделиться новостью