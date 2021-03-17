Давид Арахамия вступился за Алексея Арестовича, который ругался в социальной сети. Арахамия признался, что и сам любит нецензурные выражения, потому что, в конце концов, мат – это "народный язык".

Во время общения с журналистами нескольких телеканалов глава фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что еще не ознакомился с деталями инцидента с Арестовичем. Однако ругань в соцсетях считает нормальным явлением.

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Это сетевой этикет. Я в своем Facebook тоже могу материться. Это так называемые фейсбук-войны,

– подчеркнул Арахамия.

Политик заметил, что Арестович ругался на личной странице. Там он может писать все, что захочет, и из этого не стоит делать информационную сенсацию.

Арахамия также признался: иногда ему самому очень сложно сдерживаться в своем фейсбуке.

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