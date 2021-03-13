Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа": чем она будет заниматься
Народный депутат Давид Арахамия стал председателем политического совета партии "Слуги народа". Он будет "мозговым центром" политсилы и будет насчитывать 73 члена.
Источник:24 канал
Создали политический совет партии "Слуга народа" на съезде 13 марта.
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"Слуги народа" создали политический совет
Мы уже провели первое заседание политического совета, где меня избрали председателем, также определили заместителей и секретаря,
– сообщил Арахамия.
Нардеп Евгения Кравчук в своем фейсбуке сообщила, что выбрали 4 заместителей главы – Руслана Стефанчука, Евгению Кравчук, Андрея Мотовиловца, Вадима Галайчука, секретарем стал Анатолий Остапенко.
Кроме того, еще 8 заместителей изберут на следующих заседаниях. Общее количество членов политсовета должно составлять 73.
По словам Арахамии, политический совет – это такой орган партии, который руководит между партийными съездами. Ведь они происходят не часто: 1 – 2 раза в год.
Чем будет заниматься политсовет
- формировать тактику и стратегию партии;
- работать над концепциями, идеями, доктринами политсилы;
- будет коммуникационной площадкой для взаимодействий с журналистами, общественными активистами и тому подобное.
Арахамия сравнил политсовет с наблюдательным советом в корпоративном секторе.
Это будет мозг партии. Но не потому, что там самые умные люди. Мы – мозговой центр, который будет привлекать профильных экспертов,
– пояснил нардеп.
Он добавил: если депутаты будут рассматривать определенную системную реформу и нужно будет осмыслить ее и обсудить, то на политсовете будут привлекать экспертов, вместе с которыми будут разрабатывать дорожную карту.
Съезд "Слуги народа": что известно
- Депутаты провластной фракции собрались 13 марта в КВЦ "Парковый". Вход и территорию усиленно охраняло подразделение Нацгвардии. Внутри помещения стояли металлические рамки, а также дежурят сотрудники управления государственной охраны.
- На съезде выступил президент Владимир Зеленский, он заявил о новом периоде деятельности партии.
- Во время встречи члены политсилы обсудили "Доктрину "Слуги народа", а также кардинально изменили структуру партии.
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