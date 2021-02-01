Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с "Батькивщиной" в Верховной Раде. Он заявил, что переговоров еще не было, но "все возможно".

Источник: 24 канал

Арахамия подчеркнул, что фракция "Слуга народа", как монобольшинство, никогда не работала "в режиме коалиции".

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Он добавил, что это может быть "интересно и необычно". Прежде всего потому, что "надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом".

Но касательно потенциального коалиционного соглашения или с Тимошенко, или с другой фракцией или группой, то это – открытый диалог,

– отметил Арахамия.

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Ранее Юлия Тимошенко сказала: "Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы без исключения, и объединиться для того, чтобы Украина вернуть на путь развития, отрицания, становления".

Если такое объединение президент инициирует, тотальное, всеобъемлющее объединение, ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать,

– добавила она.

Ранее в "Слуге народа" уже говорили о создании коалиции. Это произойдет, если численность президентской фракции сократится до 226 депутатов.

Обратите внимание! Сейчас коалицию в Раде составляет лишь одна "Слуга народа". Она получила монобольшинство, и, согласно Конституции Украины, получила право коалиции депутатских фракций