Потратил много времени на дорогу: Арахамия рассказал, чем занимался на Мальдивах
Давид Арахамия рассказал, как проводил время в отпуске на Мальдивах. Он отметил, что на островах праздновал день рождения своей 5-летней дочери.
Источник:24 канал
Как Арахамия отдохнул на Мальдивах
Чиновник рассказал, что платил за жилье 2 200 гривен с человека в сутки. Об этом он сказал в кулуарах съезда "Слуги народа".
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Сначала Арахамия пытался убежать от вопроса журналистов о стоимости отпуска и рассказал, как в целом провел время. Политик жаловался, что потратил много времени на дорогу.
Потратил 2 дня на то, чтобы туда доехать, полтора дня, чтобы поздравить свою дочь, которой исполнилось 5 лет, и полтора дня на дорогу домой,
– отметил Арахамия.
Впоследствии цены он все же назвал: "Там 80 долларов на человека для того, чтобы жить. Я не помню... где 650 долларов на то, чтобы доехать".
Заметим, политолог Андрей Смелый говорил, что Арахамия отдыхает в отеле Amari Havodda Maldives. Согласно информации ресурса Booking, цены там значительно выше. Они стартуют от 13,8 тысячи за ночь с человека.
Кстати, люкс с бассейном над водой стоит более 42 тысяч гривен за одного человека.
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