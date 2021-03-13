Давид Арахамия рассказал, как проводил время в отпуске на Мальдивах. Он отметил, что на островах праздновал день рождения своей 5-летней дочери.

Как Арахамия отдохнул на Мальдивах

Чиновник рассказал, что платил за жилье 2 200 гривен с человека в сутки. Об этом он сказал в кулуарах съезда "Слуги народа".

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Сначала Арахамия пытался убежать от вопроса журналистов о стоимости отпуска и рассказал, как в целом провел время. Политик жаловался, что потратил много времени на дорогу.

Потратил 2 дня на то, чтобы туда доехать, полтора дня, чтобы поздравить свою дочь, которой исполнилось 5 лет, и полтора дня на дорогу домой,

– отметил Арахамия.

Впоследствии цены он все же назвал: "Там 80 долларов на человека для того, чтобы жить. Я не помню... где 650 долларов на то, чтобы доехать".

Заметим, политолог Андрей Смелый говорил, что Арахамия отдыхает в отеле Amari Havodda Maldives. Согласно информации ресурса Booking, цены там значительно выше. Они стартуют от 13,8 тысячи за ночь с человека.

Кстати, люкс с бассейном над водой стоит более 42 тысяч гривен за одного человека.

Обратите внимание! 12 февраля Арахамия вновь привлек внимание общественности. Нардеп припарковал свой автомобиль возле Офиса Президента на пешеходном переходе. Сам политик заявил, что не увидел разметку. Он извинился за то, что нарушил правила дорожного движения и оплатил штраф.