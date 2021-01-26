Давид Арахамия пригрозил депутатам "Слуги народа" исключением из фракции, если они не поддержат во втором чтении законопроект о референдуме. Эту информацию подтвердила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Источник: 24 канал

Соответствующее сообщение Давида Арахамии появилось во внутрифракционном чате.

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Евгения Кравчук отметила, что глава фракции действительно предупредил депутатов относительно голосования за президентский законопроект о народовластии.

Мол, депутаты именно с этими обещаниями шли на выборы. Поэтому это нормально, что они должны голосовать за этот проект закона.

"Будет поставлен вопрос об исключении из фракции "Слуга народа", – Арахамия

Издание "Левый берег" получило скриншот сообщения Давида Арахамии во внутрифракционном чате. Он написал, что обращается к группе депутатов, которые получили 26 января команду не голосовать за программное обещание президента относительно закона о референдуме.

Относительно всех, кто не будет голосовать, будет поставлен вопрос об исключении из фракции "Слуга народа,

– подчеркнул Арахамия.



Сообщение Давида Арахамии в чате "Слуги народа" / Фото "Левого берега"

Что известно о законопроекте о референдуме