Арахамия пригрозил "слугам" исключением из фракции, если те не поддержат закон о референдуме
Давид Арахамия пригрозил депутатам "Слуги народа" исключением из фракции, если они не поддержат во втором чтении законопроект о референдуме. Эту информацию подтвердила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
Источник: 24 канал
Соответствующее сообщение Давида Арахамии появилось во внутрифракционном чате.
Читайте также Законопроект о референдуме вскоре могут принять: что об этом говорят во фракциях
Евгения Кравчук отметила, что глава фракции действительно предупредил депутатов относительно голосования за президентский законопроект о народовластии.
Мол, депутаты именно с этими обещаниями шли на выборы. Поэтому это нормально, что они должны голосовать за этот проект закона.
"Будет поставлен вопрос об исключении из фракции "Слуга народа", – Арахамия
Издание "Левый берег" получило скриншот сообщения Давида Арахамии во внутрифракционном чате. Он написал, что обращается к группе депутатов, которые получили 26 января команду не голосовать за программное обещание президента относительно закона о референдуме.
Относительно всех, кто не будет голосовать, будет поставлен вопрос об исключении из фракции "Слуга народа,
– подчеркнул Арахамия.
Сообщение Давида Арахамии в чате "Слуги народа" / Фото "Левого берега"
Что известно о законопроекте о референдуме
- Президентский законопроект о всеукраинском референдуме Рада приняла в первом чтении в июне 2020 года.
- Проект закона предусматривает 4 вида всеукраинского референдума, однако рассматривать на референдуме можно будет только один вопрос.
- В документе говорится, что не могут выноситься на референдум вопросы налогов, бюджета и амнистии. А также всеукраинский референдум не может проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного состояния.
Поделиться новостью