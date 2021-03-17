Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "Батькивщина" и ОПЗЖ занимаются "поправочным терроризмом". Вероятно, по земельным законопроектам.

Арахамия утверждает, что партии требуют кадровых назначений, с которыми монобільшість не согласна.

К теме я тоже так делаю, - Арахамия вступился за Арестовича после матерных слов в Фейсбуке

Что сказал Арахамия

Политик пожаловался на Тимошенко.

Вы же видите, как Юлия Владимировна (Тимошенко – 24 канал) говорила, что с нами в коалицию, а потом, что мы какие-то зеленые крокодилы, нажимают кнопки бездумно. Я не знаю, как она хотела с нами вообще в коалицию,

– заметил политик.

Журналисты отметили, что, возможно, Тимошенко хотела должность премьера в коалиционном правительстве. Однако Арахамия отметил, что, видимо, уже при следующем парламенте.

Что этому предшествовало