Говорит, что мы какие-то зеленые крокодилы, – Арахамия пожаловался на Тимошенко
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "Батькивщина" и ОПЗЖ занимаются "поправочным терроризмом". Вероятно, по земельным законопроектам.
Источник:PavlovskyNews
Арахамия утверждает, что партии требуют кадровых назначений, с которыми монобільшість не согласна.
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Что сказал Арахамия
Политик пожаловался на Тимошенко.
Вы же видите, как Юлия Владимировна (Тимошенко – 24 канал) говорила, что с нами в коалицию, а потом, что мы какие-то зеленые крокодилы, нажимают кнопки бездумно. Я не знаю, как она хотела с нами вообще в коалицию,
– заметил политик.
Журналисты отметили, что, возможно, Тимошенко хотела должность премьера в коалиционном правительстве. Однако Арахамия отметил, что, видимо, уже при следующем парламенте.
Что этому предшествовало
- Еще в феврале Арахамия не исключал вероятности создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в Верховной Раде. Однако уверял, что переговоров не вели.
- Впоследствии Тимошенко предложила "слугам" создать такую коалицию.
- Уже 16 марта Арахамия заявил, что коалиция может быть в теории. Однако в ней нет смысла, потому что во взглядах парламентариев есть разногласия.
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