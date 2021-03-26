Внесу 10 тысяч правок, – Арахамия пообещал "похоронить" законопроект о трудовых отношениях
Давид Арахамия пообещал "похоронить" и не дать Верховной Раде проголосовать за законопроект о трудовых отношениях, который должен вывести из тени наемных работников. Глава фракции "Слуга народа" заверил, что при необходимости лично внесет в документ 10 тысяч правок.
Источник:24 канал
О своей радикальной настройке Давид Арахамия сообщил во время пресс-конференции по "Дия City" 25 марта.
Читайте также Изменение правил для фрилансеров: что такое договор "ноль часов" и как это работает за рубежом
Арахамия о законопроекте по трудовым отношениям
Мы точно сделаем так, что похороним этот законопроект. Это в моей компетенции. Если это будет трудно сделать, то я лично зарегистрирую десяток тысяч правок, и мы это точно похороним в Верховной Раде,
– подчеркнул Арахамия.
По его словам, ряд IT-компаний пугает влияние законопроекта на работу "Дия City". Однако, считает глава фракции "Слуга народа", этого не произойдет. Арахамия добавил, что его позицию по законопроекту разделяет и Министерство цифровой трансформации.
Законопроект о трудовых отношениях: что известно
- В феврале 2021 года Кабмин одобрил проект, который вводит понятие "презумпции наличия трудовых отношений".
- Его уже зарегистрировали в Верховной Раде и направили на рассмотрение комитета.
- В документе есть 7 признаков, описывающих трудовые отношения. Если какая-то работа имеет хотя бы 3 из них, она будет считаться трудовыми отношениями.
- Законопроект имеет целью легализовать трудовые отношения и уменьшить объемы незадекларированной работы.
Поделиться новостью