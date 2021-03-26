Давид Арахамия пообещал "похоронить" и не дать Верховной Раде проголосовать за законопроект о трудовых отношениях, который должен вывести из тени наемных работников. Глава фракции "Слуга народа" заверил, что при необходимости лично внесет в документ 10 тысяч правок.

О своей радикальной настройке Давид Арахамия сообщил во время пресс-конференции по "Дия City" 25 марта.

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Арахамия о законопроекте по трудовым отношениям

Мы точно сделаем так, что похороним этот законопроект. Это в моей компетенции. Если это будет трудно сделать, то я лично зарегистрирую десяток тысяч правок, и мы это точно похороним в Верховной Раде,

– подчеркнул Арахамия.

По его словам, ряд IT-компаний пугает влияние законопроекта на работу "Дия City". Однако, считает глава фракции "Слуга народа", этого не произойдет. Арахамия добавил, что его позицию по законопроекту разделяет и Министерство цифровой трансформации.

Законопроект о трудовых отношениях: что известно