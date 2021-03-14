Арахамия о парковке на пешеходном переходе: Просто нет других мест
Нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия жалуется, что в Киеве не хватает мест для парковки. Именно этим парламентарий объясняет свой поступок накануне. Тогда он припарковался на пешеходном переходе под светофором.
Источник:"Обозреватель"
Арахамия 12 марта неправильно припарковался в Киеве – на перекрестке Лютеранской и Банковой. Неподалеку располагается Офис Президента, куда приехал политик.
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Ситуацию нардеп прокомментировал во время общения с журналистами на XI съезде партии "Слуга народа". По его словам, крупные города должны обеспечить нормальные условия, чтобы водители могли парковаться.
Я ехал и видел, что сотни авто паркуются на тротуарах. Этого нельзя делать по правилам, но просто нет других мест. В Киеве – много водителей и мало мест для парковки,
– отметил он.
В то же время народный избранник добавил, что готов внести законопроект, чтобы усилить ответственность за нарушение правил парковки.
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- 12 марта Арахамия припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе. Тем самым он нарушил правила дорожного движения.
- Сам "слуга народа" штраф уже заплатил и извинился перед украинцами за свои действия.
- По словам первого заместителя начальника Патрульной полиции Алексея Билошицкого, Арахамия оплатил 510 гривен штрафа на месте с помощью электронного терминала.
- Политик утверждал, что не увидел разметку, потому что она была покрыта снегом.
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