Арахамия "отрывается" на Мальдивах в одном из самых дорогих местных отелей, – Смолий
Политолог Андрей Смолий обнародовал в сети фото с отдыха главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Народный депутат находится в одном из самых дорогих местных отелей – Amary Havodes.
Источник:фейсбук Андрея Смолия
По словам политолога, Арахамия отдыхает в дорогом отеле на острове Тинадхоо.
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Роскошный отдых Арахамии
Пока страна постепенно вновь погружается в "красные зоны", а скандалов становится все больше – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрывается на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes,
– написал Смолий.
И добавил, что, вероятно, это "официальный визит на Мальдивы доблестных слуг Зеленского".
"Вы спрашиваете: где качественные вакцины? Где поддержка бизнеса? Где адекватная международная политика? Так вот она", – отметил политолог.
К слову, 24 канал пытается связаться с Давидом Арахамией. Однако сейчас его телефон выключен, что может свидетельствовать, что нардеп все-таки находится на отдыхе за границей.
Фото с вероятного отдыха Арахамии на Мальдивах / Фейсбук Андрея Смолия
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