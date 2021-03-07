Политолог Андрей Смолий обнародовал в сети фото с отдыха главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Народный депутат находится в одном из самых дорогих местных отелей – Amary Havodes.

По словам политолога, Арахамия отдыхает в дорогом отеле на острове Тинадхоо.

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Роскошный отдых Арахамии

Пока страна постепенно вновь погружается в "красные зоны", а скандалов становится все больше – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрывается на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes,

– написал Смолий.

И добавил, что, вероятно, это "официальный визит на Мальдивы доблестных слуг Зеленского".

"Вы спрашиваете: где качественные вакцины? Где поддержка бизнеса? Где адекватная международная политика? Так вот она", – отметил политолог.

К слову, 24 канал пытается связаться с Давидом Арахамией. Однако сейчас его телефон выключен, что может свидетельствовать, что нардеп все-таки находится на отдыхе за границей.

Обратите внимание! Члены парламентской фракции "Слуга народа" ранее договорились, что во время зимних каникул не будут отдыхать на дорогих курортах. Некоторые нардепы отмечали, что это неприлично из-за экономической ситуации в Украине и мире. Однако, вероятно, уже в марте эта договоренность потеряла свою актуальность.



Фото с вероятного отдыха Арахамии на Мальдивах / Фейсбук Андрея Смолия