Фото с Мальдивских островов, на которых отдыхал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в марте изрядно возмутили пользователей соцсетей. Мол, в стране пандемия, а парламентарий позволяет себе пребывание на роскошном курорте. Сам Арахамия уверяет, отдых в райском уголке был очень бюджетным – всего 80 долларов с человека в сутки.

Об этом политик рассказал в интервью на одном из украинских телеканалов. Арахамия говорит, что нашел иностранный сайт, где предлагали туры с большими скидками.

Читайте также Готов переплыть Босфор, – Арахамия сказал, на что готов ради 2 каденции Зеленского

Вилла Арахамии стоила всего 320 долларов в сутки

Именно поэтому Арахамия и отправился на Мальдивы с женой и тремя детьми – праздновать 5-летие дочери.

320 долларов в сутки стоила моя вилла, у которой было три приставных кровати, я с женой и трое детей,

– пояснил нардеп.

Арахамия говорит, что на сайте были предложения и за 40 и 60 долларов

Чтобы доказать свою правоту, "слуга народа" даже предложил ведущей подобрать и ей бюджетный тур. Арахамия уверяет, что на сайте видел даже более дешевые предложения – 40 и 60 долларов с человека за сутки.

К теме Потратил много времени на дорогу: Арахамия рассказал, чем занимался на Мальдивах

Интересно! Фотографии Арахамии на отдыхе обнародовал политолог Андрей Смолий. Он отметил, что политик отдыхает в дорогом отеле на острове Тинадхоо.