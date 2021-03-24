Отдохнуть на Мальдивах за 80 долларов: Арахамия раскрыл секреты своего "дешевого" отпуска
Фото с Мальдивских островов, на которых отдыхал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в марте изрядно возмутили пользователей соцсетей. Мол, в стране пандемия, а парламентарий позволяет себе пребывание на роскошном курорте. Сам Арахамия уверяет, отдых в райском уголке был очень бюджетным – всего 80 долларов с человека в сутки.
Источник:24 канал
Об этом политик рассказал в интервью на одном из украинских телеканалов. Арахамия говорит, что нашел иностранный сайт, где предлагали туры с большими скидками.
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Вилла Арахамии стоила всего 320 долларов в сутки
Именно поэтому Арахамия и отправился на Мальдивы с женой и тремя детьми – праздновать 5-летие дочери.
320 долларов в сутки стоила моя вилла, у которой было три приставных кровати, я с женой и трое детей,
– пояснил нардеп.
Арахамия говорит, что на сайте были предложения и за 40 и 60 долларов
Чтобы доказать свою правоту, "слуга народа" даже предложил ведущей подобрать и ей бюджетный тур. Арахамия уверяет, что на сайте видел даже более дешевые предложения – 40 и 60 долларов с человека за сутки.
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