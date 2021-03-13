Противник просто активизировался, – Арахамия не считает текущую ситуацию на Донбассе обострением
Давид Арахамия не считает обострением ситуации на Донбассе многочисленные нарушения режима тишины со стороны пророссийских боевиков. По его словам, в течение последних нескольких недель "враг просто активизировался".
Источник:Pavlovsky News
Глава фракции "Слуга народа" предположил, что напряжение на фронте можно будет наблюдать до момента новой волны нормандских переговоров. Новые встречи сейчас инициирует президент Владимир Зеленский.
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Согласно данным, которые нам каждое утро предоставляет профильный комитет, обострением это, наверное, неправильно называть. Это активизация действий противника, она началась примерно 3 недели назад и держится плюс-минус в одиночном темпе,
– сказал Давид Арахамия.
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Народный депутат также добавил, что до конца текущего политического сезона они спланируют поездку на Донбасс. Примерно это будет в апреле – мае.
Ситуация на Донбассе: что известно
- За прошедшие сутки, 12 марта, пророссийские боевики на Донбассе особенно активизировались.
- Оккупанты 14 раз обстреляли украинские позиции.
- В результате вражеских атак один наш защитник погиб и еще один получил ранения.
- С начала 2021 года Украина потеряла по меньшей мере 18 воинов ВСУ.
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