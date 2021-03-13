Давид Арахамия не считает обострением ситуации на Донбассе многочисленные нарушения режима тишины со стороны пророссийских боевиков. По его словам, в течение последних нескольких недель "враг просто активизировался".

Глава фракции "Слуга народа" предположил, что напряжение на фронте можно будет наблюдать до момента новой волны нормандских переговоров. Новые встречи сейчас инициирует президент Владимир Зеленский.

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Согласно данным, которые нам каждое утро предоставляет профильный комитет, обострением это, наверное, неправильно называть. Это активизация действий противника, она началась примерно 3 недели назад и держится плюс-минус в одиночном темпе,

– сказал Давид Арахамия.

"Слуги народа" отправятся на фронт

Народный депутат также добавил, что до конца текущего политического сезона они спланируют поездку на Донбасс. Примерно это будет в апреле – мае.

Обратите внимание! В 2021 году на Донбассе фиксируют больше обстрелов и общее обострение. Боевики прицельно атакуют позиции военных Объединенных сил ежедневно.

Ситуация на Донбассе: что известно



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