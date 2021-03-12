Паркуюсь как нардеп: Арахамия нарушил ПДД под Офисом Президента – фото
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия припарковал авто на пешеходном переходе. Оставил свою машину нардеп на Банковой, недалеко от Офиса Президента.
Источник:Фейсбук Михаила Ткача
Соответствующие фото опубликовал журналист "Схем" Михаил Ткач. Он написал, что это именно Давид Арахамия и пометил его фейсбук-страницу в заметке.
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Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия приехал в Офис Президента "слуги народа" Зеленского и припарковался прямо на пешеходном переходе для народа прямо под светофором,
– написал Ткач.
В комментариях пользователи отметили: авто оставили на перекрестке Лютеранской и Банковой. Один из комментаторов написал о нарушении ПДД патрульным и бросил соответствующий скриншот.
Обращение в телеграм-канале "Безопасная Киевщина" / скриншот из комментариев
Нарушения ПДД и депутаты
- Как пишет Bihus.Info, депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский является одним из крупнейших нарушителей ПДД, которого "ловят". Его зеленый Mercedes G55 AMG дважды фиксировали камеры автофиксации нарушений, а на Toyota Land Cruiser он нарушил 9 раз.
- Народный депутат от БПП Владимир Арьев пытался проехать через Крещатик в выходные, когда он закрыт для движения. На это полиция выписала ему штраф, однако в ответ он возмутился, заявив, что полиция "превращается в ГАИ".
- Нардеп и член группы "Партия "За майбутнє" Антон Яценко 60 раз нарушил правила движения. Такое количество нарушений машиной Яценко зафиксировали камеры фиксации в течение 50 дней.
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