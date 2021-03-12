Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия припарковал авто на пешеходном переходе. Оставил свою машину нардеп на Банковой, недалеко от Офиса Президента.

Соответствующие фото опубликовал журналист "Схем" Михаил Ткач. Он написал, что это именно Давид Арахамия и пометил его фейсбук-страницу в заметке.

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Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия приехал в Офис Президента "слуги народа" Зеленского и припарковался прямо на пешеходном переходе для народа прямо под светофором,

– написал Ткач.

В комментариях пользователи отметили: авто оставили на перекрестке Лютеранской и Банковой. Один из комментаторов написал о нарушении ПДД патрульным и бросил соответствующий скриншот.

Обращение в телеграм-канале "Безопасная Киевщина" / скриншот из комментариев

24 канал пытается получить комментарий по этой ситуации у Давида Арахамии. Отметим: в его декларации за 2019 год авто Toyota Land Cruiser нет.

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