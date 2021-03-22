Обострение конфликта между арабами и иудеями началось еще в начале XX века на территории Ближнего Востока. За период их борьбы создали несколько группировок. В частности Организацию освобождения Палестины, которая активно занималась пропагандой и провоцировала обострение войны еще больше.

Первая мировая война закончилась падением империй. На их месте образовывались новые государства и прокладывались новые границы. Еврейско-арабский конфликт в Палестине тоже "заиграл новыми красками". Изгнав из этих территорий Османской империи, Святую Землю, в качестве контрибуции взяли под свой контроль британцы.

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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Изгнав из этих территорий Османской империи, Святую Землю, в качестве контрибуции взяли под свой контроль британцы. Противостояние в этой области Ближнего Востока обострилось в начале XX века.

Тогда в мире набирали популярность идеи самоопределения народов и создание национальных государств. Арабские националисты боролись с евреями, а еврейские националисты воевали с арабами. Гранаты прилетали и в сторону британцев, которых обе стороны конфликта трактовали как оккупантов.



Противостояние на Ближнем Востоке / Графика 24 канала

Ситуация изменилась только после Второй мировой войны, когда Англия покинула территорию Палестины. Госсекретарь по делам британских колоний Артур Крич Джонс заявил, что правительство решило окончательно отказаться от мандата. В течение долгого времени Британия дала шанс на рост еврейского народа и защищала интересы арабов.

Чтобы избежать недоразумений в будущем, правительство поручило мне сказать, что сейчас планируется скорейший выход британских сил и британской администрации из Палестины,

– подчеркнул он.

Чтобы уладить арабо-еврейский конфликт, ООН предлагала компромиссный вариант, по принципу "ни вашим, ни нашим". Палестину предлагалось разделить на 2 части: одну для арабов, а другую – для евреев. Однако исламским радикалам это решение не подходило. Арабский мир отвергал любые аргументы существования еврейской страны посередине своих границ.

Как евреи создали Израиль

Несмотря на численное преимущество, лидеры арабских стран решили быстрее покончить с резолюциями и решить вопрос силой. Мира на этих землях не было бы и потому, что обе стороны конфликта уже имели боевые подразделения готовые броситься в бой. Однако уже в 1948 году евреи объявили о создании государства Израиль.



Арабский мир отвергал существование Израиля / Графика 24 канала

Арабы на это ответили войной. Иордания, Ливан, Сирия и Ирак объединились вокруг Египта, чтобы разгромить иудеев и ликвидировать их страну. Среди добровольцев под флагами арабской коалиции было много студентов. Одним из них был будущий лидер палестинских арабов – Ясир Арафат.

По его словам, он бросил школу и стал членом молодой ассоциации мусульман. "Мы тогда решили, что тот, кто хочет на войну должен сжечь свои книги. Я был среди тех, кто сжег и присоединился к армии Священной Борьбы", – рассказал Арафат.

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Столкновения арабов с иудеями продолжались до 1949 года. Победить израильтян в войне оказалось невозможной задачей. Армии арабских стран были не скоординированы и не имели четкого плана действий. Поэтому попытка вернуть себе, как они считали, законные земли закончилась для арабов потерей практически половины территорий, которые ранее ООН выделила для них.



Ясир Арафат бросил учебу, чтобы пойти на войну / Фото АР

Палестина поделилась по так называемой зеленой линии, которая впоследствии стала "осиным гнездом" для евреев и родной гаванью для террористов. Они устраивали рейды на израильскую территорию, чтобы отомстить за проигранную войну.

Единственным и бесповоротным следствием этой борьбы стал гуманитарный кризис – более миллиона палестинцев стали беженцами, которые были вынуждены искать убежища в Иордании. Однако арабы стремились к реваншу и подготовились к новой войне, а Израиль лихорадили отряды диверсантов-террористов.

Движение за национальное освобождение Палестины

В 1959 году появилась военизированная организация ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). Через несколько лет она станет еще и политической партией. Сначала это было студенческое движение, участие в котором принимал и Ясир Арафат. Одним из спонсоров был Египетский президент Гамаль Абдель Насер.

Желание Насера ​​было ясно: если он не может уничтожить Израиль извне, то это нужно было сделать изнутри и в этом ему помогли палестинские беженцы. ФАТХ боролись за независимость и свободу палестинцев, а потому в поддержку среди искателей убежища можно было рассчитывать на все 100%.



Гамаль Абдель Насер спонсировал ФАТХ / Фото ТАСС

Народный фронт освобождения Палестины принял решение создать палестинскую ветвь, которая будет координироваться совместно с президентом Абделем Насером. Она отвечала бы египетской военной стратегии. Фронт освобождения договорился, что не будет проводить военных действий, которые преждевременно втянут Египет в войну с Израилем, потому что в то время страна не была готова.

Как работала организация ФАТХ

Одним из главных задач ФАТХ был контроль террористических группировок в регионе, в частности бригада мучеников Аль-Аксу, Подразделение 17 Танзим и другие. Под опекой арабских стран, организация получала финансирование, что помогало платить террористам.

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Изначальной целью организации было нанести Тель-Авиву как можно больше вреда. ФАТХ использовали различные методы, в частности палестинские группировки нередко использовали в своих целях детей-смертников. По данным Amnesty International, они вербовали несовершеннолетних детей, которые хотели отомстить за родственников или друзей, убитых израильской армией.



Террористами-смертниками были даже дети / Фото WordPress.com

В то время лидером арабского мира был Египет. Там была не только самая большая армия и ресурсы, но и амбиции Гамаля Абделя Насера, который подогревал тему выдавливания из арабского мира Израиля. Эту страну он называл "чиряком". Египетский синайский полуостров был раем для боевиков ФАТХ. Там были оружие, деньги, продукты и техника.

Приступы арабов на израильтян отличались особой жестокостью. Заложников они не брали, а когда кто-то из евреев умирал, это использовали как пропаганду устрашения, что так будет с каждым евреем на палестинской земле. В то же время иудеи отвечали не менее жестоко.

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По словам Гамаля Насера, в Египте в тот период жило около миллиона палестинских беженцев, которых выгнали из своей страны. Он отметил, что израильтяне, которые делали акцент на унижении своих прав во время Второй мировой войны, делали такое же с арабами, поэтому им приходилось бежать из Палестины.

В 1964 году Лига арабских стран создала Организацию освобождения Палестины. В то же время ФАТХ превращалась из террористической организации в партию, которая должна была отстаивать палестинцев на международной арене, а также искать и объединять для борьбы арабов по миру.

Новая волна противостояния

Однако в 1964 году началась новая попытка уничтожить Израиль. Силы арабов более чем вдвое превышали силы израильтян. Однако в конечном итоге разница в количестве потерь среди военных была колоссальной – почти тысяча у израильтян и более 10 тысяч у арабов.

В результате молниеносной победы израильтяне взяли под контроль новые территории:

Сектор Газа;

Синайский полуостров;

Западный берег Иордана

город Иерусалим и остатки храма.

Количество арабских беженцев из этих территорий неуклонно росло. В качестве альтернативы поражению официальных Арабских лидеров, начали набирать популярность радикалы с ФАТХ и ООП, которые позиционировали себя последней надеждой палестинцев на отвоевание своих земель. Как пояснил Ясир Арафат, поражение в 1967 году было очень болезненным, но стало стимулом работать больше.



Израильтяне захватили новые территории / Графика 24 канала

В 1968 году появилась "Палестинская хартия" – документ, который декларирует основные положения ООП, регулирует статус беженцев и остальные нюансы. Самый главный его пункт, вызвавший шквал критики и недоразумений со стороны израильтян – узаконивание удаления государства Израиль с лица земли.

ООП взяли под свой контроль распространения пропаганды и клевету на страну-соседа. Пропаганда проводилась в рамках всей социально-просветительской структуры, включая спортивные соревнования и летние лагеря.

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Все это распространялось через видеоклипы и школьные учебники, в которых евреи и их вера представлены извечным злом. Отрицалась законность существования государства Израиль, а борьба с евреями и иудаизмом являлась героической.

Война аэропортов

В 1968 году ООП и подконтрольные ей террористические группировки начали войну аэропортов. Террористы захватили самолеты, особенно израильских авиалиний. В те времена, таких проверок в аэропортах не было. Воздушный туризм только развивался, поэтому никто и подумать не мог, что кому-то в голову придет устраивать теракты в таких местах.

Арабы этим воспользовались. Они похищали воздушные суда израильских компаний, обычно с сотнями пассажиров на борту. Требований обычно было 2:

или деньги;

или освобождения из тюрем палестинцев.

Если условия не выполняли, то чаще всего самолет взрывали. В то же время в среде палестинских арабов прорастали политические амбиции. Палестинцы попытались "сбросить" короля Иордании. Миллионная армия беженцев была значительной проблемой для небольшой Иордании.



Хусейн ибн Талал был третьим королем Иордании / Фото из архива

Они провоцировали израильтян, нападая на Западный берег Иордана. Совокупность проблем подтолкнула короля Хусейна ибн Талала выгнать палестинских арабов из страны силой.

Террористы создали группировку "Черный сентябрь"

Вследствие событий в Иордании 1970 и 1971 годов родилась террористическая экстремистская группировка "Черный сентябрь". Именно эти бойцы ответственные за теракт на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Исследователи считают, что эта организация была под полным контролем ФАТХ и ООП.

Иорданская армия разгромила палестинцев и стала первой арабской страной, которая признала ООП террористами. Группа Ясира Арафата вынуждена была искать себе убежище. Показаться на глазах у миллионов беженцев означало бы положить конец не только организации, но и надежде на возвращение своих территорий.

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Революция должна была продолжаться, поэтому новым убежищем стал Ливан. Во второй части Конфликтов XS читайте о том, как подконтрольные ООП группировки перебили израильских спортсменов. По их словам, это были военные. Как терроризм перерос в дипломатическую борьбу и почему арабо-израильский конфликт продолжается – уже скоро на 24 канале.