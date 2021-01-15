Сайт Дубинского недоступен для части пользователей Apple и Google: фотодоказательство
На сайт Александра Дубинского не может зайти часть пользователей Apple и Google – он недоступен. Пока неизвестно, связано ли это с персональными санкциями, которые на народного депутата наложило Министерство финансов США.
Сайт Дубинского заблокировали
На сайт Александра Дубинского пользователи не могут попасть – он недоступен, сообщает 24 канал.
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По состоянию на утро 15 января на ресурс Дубинского нельзя зайти с устройств Apple и Google. Там либо нет связи с сайтом, или браузер не может открыть страницу из-за того, что не удается найти сервер.
Блогер Назар Приходько в своем телеграме предполагает, что это может быть связано с санкциями, которые ранее на Дубинского наложил Минфин США.
Такую картину вы увидите, если попробуете зайти на сайт Дубинского из устройств Google / Скриншот с сайта
А такое вы увидите, используя устройства Apple / Скриншот с сайта
Санкции против Дубинского: коротко
- 11 января 2021 года Министерство финансов США внесло народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского и еще 6 украинцев в список лиц, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы.
- В "Слуге народа" заявили, что пока во фракции не обсуждали санкции против Дубинского. Но отметили, что шаги и высказывания нардепа часто не совпадали с позицией политсилы.
- Советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не будет реагировать на введение американских санкций против Дубинского.
- Среди действующих украинских чиновников Дубинский стал первым, на кого США ввели санкции.
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