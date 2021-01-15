На сайт Александра Дубинского не может зайти часть пользователей Apple и Google – он недоступен. Пока неизвестно, связано ли это с персональными санкциями, которые на народного депутата наложило Министерство финансов США.

Сайт Дубинского заблокировали

На сайт Александра Дубинского пользователи не могут попасть – он недоступен, сообщает 24 канал.

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По состоянию на утро 15 января на ресурс Дубинского нельзя зайти с устройств Apple и Google. Там либо нет связи с сайтом, или браузер не может открыть страницу из-за того, что не удается найти сервер.

Блогер Назар Приходько в своем телеграме предполагает, что это может быть связано с санкциями, которые ранее на Дубинского наложил Минфин США.



Такую картину вы увидите, если попробуете зайти на сайт Дубинского из устройств Google / Скриншот с сайта



А такое вы увидите, используя устройства Apple / Скриншот с сайта

Санкции против Дубинского: коротко