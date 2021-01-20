Апелляционный суд Киева оставил скандального застройщика Максима Микитася под стражей. Соответствующее решение в отношении экс-нардепа приняли судьи 20 января.

Согласно предыдущему решению суда, Микитась будет оставаться под стражей до 27 февраля без права внесения залога. Об этом сообщает 24 канал.

Важно Максима Микитася взяли под стражу без права внесения залога

Защита Микитася оспаривала решение районного суда о заключении бывшего нардепа под стражу по подозрению в организации похищения человека.

Коллегия судей постановила: оставить без изменений решение следственного судьи Шевченковского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком до 27 февраля, а жалобу защитников оставить без удовлетворения,

- объявила судья Татьяны Росик.

Решение является окончательным и не может быть обжаловано.

В чем подозревают Максима Микитася

Бывшего нардепа подозревают в заказе похищения человека. Речь идет о похищении юриста столичной компании Олега Мирошниченко. Он в свое время работал на Микитася.

В полиции и прокуратуре заявили, что у них есть достаточно оснований подозревать застройщика в организации похищения человека.

Обратите внимание! САП, НАБУ и антикоррупционные активисты убеждены, что это дело является следствием другого дела бывшего нардепа – коррупционного. В нем Микитася подозревают в хищении имущества Нацгвардии.

Заседание Апелляционного суда Киева / Фото Анны Брыковой (24 канал)