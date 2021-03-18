Апелляция Антикоррупционного суда 18 марта провела последнее заседание по делу Олега Татарова. Суд не смог отменить скандальное решение Печерского суда и закрыл производство.

Суд рассматривал апелляцию на решение следственного судьи Печерского суда Сергей Вовка, которое использовали для того, чтобы забрать у НАБУ дело заместителя руководителя Офиса Президента Татарова.

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Почему суд закрыл дело об апелляции

Еще раньше от жалобы отказался прокурор Офиса генпрокурора Андрей Грицан. На заседании 18 марта выяснилось, что от апелляции отказался и подозреваемый в коррупции Максим Микитась. То есть в суде больше нет жалоб на решение Печерского суда и нечего рассматривать. Из-за этого ВАКС закрыл производство.

Адвокат Микитася заявил, что жалобу отозвали, потому что по делу Татарова закончились сроки на расследование и его все равно должны закрыть. Отмена "Печерского решения", мол, ничего не изменит.

Новиков обратил внимание на интересный момент: Микитась отказался от своей жалобы после того, как его выпустили из СИЗО.

Грицан на суде сказал, что само дело Татарова еще не закрыли из-за истечения сроков, потому что они оспаривают отказ суда продолжить следствие в Киевском апелляционном суде. Он, очевидно, не в курсе, что апелляция уже отказалась рассматривать жалобы,

– подчеркнул Новиков.

Журналист добавил: "возможно пойдут в Верховный суд, а потом с "чистой" совестью закроют дело Татарова в связи с окончанием сроков досудебного расследования. Зе end".

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