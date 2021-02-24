В Одесской прокуратуре утверждают, что апелляции на приговор активисту Сергею Стерненко еще не поступало. Сторона обвинения пока также изучает приговор.

Так, сторона защиты еще не подавала апелляцию. Об этом рассказал руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко.

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По словам Костенко, когда подадут на обжалование, то дело направят в Апелляционный суд. Там уже определят дату рассмотрения.

Заметим, в суде Стерненко заверил, что посоветуется со своими адвокатами и будет подавать на апелляцию.

Приговор Стерненко: что известно

Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко до 7,3 годам заключения с конфискацией половины имущества.

Дело касается похищения экс-депутата Сергея Щербича. Суд утверждает, что Стерненко якобы хотел завладеть его деньгами – 300 гривнами.

Сам активист назвал дело политизированным. Он заявил, что на судью давили генпрокурор Ирина Венедиктова, заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров и мэр Одессы Геннадий Труханов.

После приговора во многих украинских городах вспыхнули протесты.

В Киеве митингующие пришли на Банковую. В результате задержали не менее 24 активистов, также были десятки пострадавших среди демонстрантов и стражей порядка.



Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала