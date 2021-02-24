Апелляции на приговор Стерненко еще не было, – прокуратура
В Одесской прокуратуре утверждают, что апелляции на приговор активисту Сергею Стерненко еще не поступало. Сторона обвинения пока также изучает приговор.
Источник:Интерфакс – Украина
Так, сторона защиты еще не подавала апелляцию. Об этом рассказал руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко.
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По словам Костенко, когда подадут на обжалование, то дело направят в Апелляционный суд. Там уже определят дату рассмотрения.
Заметим, в суде Стерненко заверил, что посоветуется со своими адвокатами и будет подавать на апелляцию.
Приговор Стерненко: что известно
- Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко до 7,3 годам заключения с конфискацией половины имущества.
- Дело касается похищения экс-депутата Сергея Щербича. Суд утверждает, что Стерненко якобы хотел завладеть его деньгами – 300 гривнами.
- Сам активист назвал дело политизированным. Он заявил, что на судью давили генпрокурор Ирина Венедиктова, заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров и мэр Одессы Геннадий Труханов.
- После приговора во многих украинских городах вспыхнули протесты.
- В Киеве митингующие пришли на Банковую. В результате задержали не менее 24 активистов, также были десятки пострадавших среди демонстрантов и стражей порядка.
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