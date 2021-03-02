Апеляційна палата ВАКС 2 березня скасувала постанову про закриття кримінальної справи проти Ігоря Насалика. Ексміністра енергетики і вугільної промисловості підозрюють у декларуванні неправдивих даних.

Під час засідання АП ВАКС розглянула скарги на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 24 листопада 2020 року. Тоді суд закрив справу проти колишнього міністра Насалика.

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За результатами судового розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала рішення, що оскаржується, і призначила новий розгляд у Вищому антикорупційному суді кримінального провадження щодо обвинуваченого,

– повідомили у ВАКС.

У суді також зазначили, що рішення набрало законної сили та може бути оскаржено до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня його постановлення.

Зверніть увагу! Вищий антикорупційний суд 24 листопада 2020 року закрив кримінальну справу ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика.

У чому підозрюють Насалика

Ігор Насалик у 2014 році позичив 1 мільйон 249 тисяч доларів. Проте, не вказав цієї інформації у декларації з 2015 по 2018 роки.

Правоохоронці провели обшуки в будинку ексміністра, а пізніше вручили повідомлення про підозру.

Також слідство з'ясувало, що Насалик у декларації за 2019 рік вказав недостовірну інформацію. Він "помилився" на 29,6 мільйона гривень.