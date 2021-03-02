Апелляционная палата ВАКС 2 марта отменила постановление о закрытии уголовного дела против Игоря Насалика. Экс-министра энергетики и угольной промышленности подозревают в декларировании ложных данных.

Во время заседания АП ВАКС рассмотрела жалобы на постановление Высшего антикоррупционного суда от 24 ноября 2020 года. Тогда суд закрыл дело против бывшего министра Насалика.

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По результатам судебного разбирательства коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила обжалуемое решение и назначила новое рассмотрение в Высшем антикоррупционном суде уголовного производства в отношении обвиняемого,

– сообщили в ВАКС.

В суде также отметили, что решение вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Обратите внимание! Высший антикоррупционный суд 24 ноября 2020 года закрыл уголовное дело экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

В чем подозревают Насалика

Игорь Насалик в 2014 году одолжил 1 миллион 249 тысяч долларов. Однако, не указал этой информации в декларации с 2015 по 2018 годы.

Правоохранители провели обыски в доме экс-министра, а позже вручили сообщение о подозрении.

Также следствие выяснило, что Насалик в декларации за 2019 год указал недостоверную информацию. Он "ошибся" на 29,6 миллиона гривен.