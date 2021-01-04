Государственное предприятие "Антонов" получило 3 миллиарда гривен кредита для создания трех новых самолетов Ан-178 для украинской армии. Меморандум о сотрудничестве подписали еще 29 декабря с участием президента Зеленского.

3 миллиарда гривен кредита предоставили на 4 года

Кредит на 4 года выдал государственный "Укрэксимбанк". Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения в фейсбуке.

Ранее Минобороны впервые закажет производство 3 самолетов: детали

Действительно успешное начало года – и для безопасности государства, и для развития его высокотехнологичной сферы,

– отметил председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер.

Ан-178 – военно-транспортные самолеты

Отметим, что на первом этапе "Антонов" должен создать 3 самолета для нужд Вооруженных сил Украины. Речь идет о военно-транспортных самолетах Ан-178.

Эти воздушные суда будут служить для перелетов личного состава, доставки грузов, вооружения и легкой военной техники.

Важно! Такой заказ для армии состоялся впервые за время независимости Украины. В конце августа ГП "Антонов" выпустило планер Ан-178. Уникальность самолета в том, что он изготовлен полностью без российских деталей. Большая часть комплектации воздушного средства – американская, еще часть – украинская.