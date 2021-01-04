"Антонов" получил 3 миллиарда кредита для строительства первых самолетов для Минобороны
Государственное предприятие "Антонов" получило 3 миллиарда гривен кредита для создания трех новых самолетов Ан-178 для украинской армии. Меморандум о сотрудничестве подписали еще 29 декабря с участием президента Зеленского.
3 миллиарда гривен кредита предоставили на 4 года
Кредит на 4 года выдал государственный "Укрэксимбанк". Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения в фейсбуке.
Ранее Минобороны впервые закажет производство 3 самолетов: детали
Действительно успешное начало года – и для безопасности государства, и для развития его высокотехнологичной сферы,
– отметил председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер.
Ан-178 – военно-транспортные самолеты
Отметим, что на первом этапе "Антонов" должен создать 3 самолета для нужд Вооруженных сил Украины. Речь идет о военно-транспортных самолетах Ан-178.
Эти воздушные суда будут служить для перелетов личного состава, доставки грузов, вооружения и легкой военной техники.
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