Экс-военный и музыкант Андрей Антоненко призвал украинцев не ссориться, а поддержать осужденного активиста Сергея Стерненко. Он также написал согражданам письма.

Да, Антоненко обратился к украинцам, по его словам, с требованием.

Кстати Может коснуться каждого, – Антоненко о приговоре Стерненко

Что сказал Антоненко

Он призвал украинцев поддерживать друг друга.

Хватит ссориться! Хватит ссориться из-за того, кто из нас более патриотичный. Цель одна. Русня наступает. Применяют КГБшную технологию "Тысяча порезов", то есть раскол, дробление патриотов на мелкие группы, ссоры друг с другом,

– написал Антоненко.

Кроме того, военный попросил украинцев объединиться, несмотря на разные политические взгляды.