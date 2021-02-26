Хватит ссориться, – Антоненко призвал украинцев выйти на протесты за Стерненко
Экс-военный и музыкант Андрей Антоненко призвал украинцев не ссориться, а поддержать осужденного активиста Сергея Стерненко. Он также написал согражданам письма.
Источник:Free Riff
Да, Антоненко обратился к украинцам, по его словам, с требованием.
Кстати Может коснуться каждого, – Антоненко о приговоре Стерненко
Что сказал Антоненко
Он призвал украинцев поддерживать друг друга.
Хватит ссориться! Хватит ссориться из-за того, кто из нас более патриотичный. Цель одна. Русня наступает. Применяют КГБшную технологию "Тысяча порезов", то есть раскол, дробление патриотов на мелкие группы, ссоры друг с другом,
– написал Антоненко.
Кроме того, военный попросил украинцев объединиться, несмотря на разные политические взгляды.
Приговор Стерненко и протесты: коротко
- Дело касается похищения экс-депутата с целью завладения его 300 гривнами. Хотя сам Стерненко назвал производство политизированным.
- После приговора в украинских городах вспыхнули масштабные протесты.
- Кроме этого, объявили бессрочную акцию в поддержку активиста. Она начнется 27 февраля на Банковой.
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