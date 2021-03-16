Антоненко не привезли в суд: люди устроили акцию возле СИЗО – фото, видео
Андрея Антоненко не привезли в Шевченковский районный суд Киева. Во вторник, 16 марта, там должны были рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения для Антоненко.
Источник:24 канал
Однако заседание перенесли на 23 марта.
Тогда собравшиеся возле здания суда, чтобы поддержать Антоненко, двинулись в СИЗО. Там они зажгли дымовые шашки, а также скандировали "Рифу – волю" и "Аваков – черт".
Впоследствии участники акции "#FreeRiff – Справедливость зависит от тебя" устроили возле ворот СИЗО импровизированный концерт.
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Почему перенесли заседание
Нацгвардия направила на адрес суда письмо. В нем говорится, что Антоненко не смогли привезти на заседание суда из-за вспышки коронавируса в СИЗО.
Подозреваемый мог принять участие в заседании в режиме онлайн, однако отказался. Тогда заседание перенесли на 23 марта.
Протесты возле СИЗО / Фото 24 канала
Колонна людей двинулась в СИЗО: смотрите видео
Участники акции идут к воротам СИЗО: смотрите видео
Протестующие зажгли фаеры: смотрите видео
Активисты зажгли файеры в поддержку политзаключенных: смотрите видео
Дело Антоненко: что известно
- Андрея Антоненко (Riffmaster) подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. Его взорвали в 2016 году в собственном авто.
- В СИЗО Антоненко провел уже больше года. Это привело к существенным проблемам со здоровьем.
- Еще в январе 2021 года белорусский экс-спецназовец Игорь Макар опубликовал записи разговора сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". В них говорится, что спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможное убийство Шеремета.
- Еще 9 марта Шевченковский районный суд должен был рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко.
- Однако судебное заседание так и не состоялось.
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