Андрея Антоненко не привезли в Шевченковский районный суд Киева. Во вторник, 16 марта, там должны были рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения для Антоненко.

Однако заседание перенесли на 23 марта.

Тогда собравшиеся возле здания суда, чтобы поддержать Антоненко, двинулись в СИЗО. Там они зажгли дымовые шашки, а также скандировали "Рифу – волю" и "Аваков – черт".

Впоследствии участники акции "#FreeRiff – Справедливость зависит от тебя" устроили возле ворот СИЗО импровизированный концерт.

Актуально Мы должны бороться за свои права, – Стерненко записал видеообращение из зала суда

Почему перенесли заседание

Нацгвардия направила на адрес суда письмо. В нем говорится, что Антоненко не смогли привезти на заседание суда из-за вспышки коронавируса в СИЗО.

Подозреваемый мог принять участие в заседании в режиме онлайн, однако отказался. Тогда заседание перенесли на 23 марта.

Протесты возле СИЗО / Фото 24 канала

Колонна людей двинулась в СИЗО: смотрите видео

Участники акции идут к воротам СИЗО: смотрите видео

Протестующие зажгли фаеры: смотрите видео

Активисты зажгли файеры в поддержку политзаключенных: смотрите видео

Дело Антоненко: что известно