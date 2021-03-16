Антоненко должен быть рядом со своей семьей, – Кузьменко об изменении меры пресечения
Под Шевченковским районным судом города Киева собралось несколько сотен человек в поддержку одного из обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. На акции присутствовала и фигурантка дела Юлия Кузьменко.
Источник:24 канал
Детский кардиохирург Кузьменко, которая также фигурирует в деле об убийстве Павла Шеремета, в эксклюзивном комментарии рассказала, что на этот раз на заседании есть все присяжные. Впрочем, Андрея Антоненко в зале суда пока нет.
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Она также подчеркнула, что пока заседание не перенесли, продолжается перерыв. Сейчас выясняют обстоятельства, по каким причинам Антоненко пока не доставили в суд и где именно он сейчас находится.
Впрочем, Кузьменко ожидает, что заседание все-таки состоится. Она надеется, что это будет "правосудие, а не кривосудие" и это дело рассыплется.
Мы надеемся за изменение меры пресечения, прежде всего, для Андрея. Он должен находиться рядом со своей семьей,
– подчеркнула Кузьменко.
"Во-вторых, чтобы он мог заняться своим здоровьем, поскольку у него есть с этим проблемы", – добавила фигурантка дела.
Она также отметила, что надеется и на изменение меры пресечения для нее самой, чтобы иметь возможность выполнять обязанности как депутат Верховной Рады.
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Дело Антоненко: главное
- Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета.
- По состоянию на март 2021 года под стражей остается только Антоненко. Кузьменко сейчас находится под домашним арестом, а Дугарь имеет определенные судом обязательства.
- За время пребывания под стражей у Антоненко ухудшилось состояние здоровья, в частности, появились проблемы с сердечно-сосудистой системой.
- В январе 2021 года бывший белорусский спецназовец Игорь Макар обнародовал записи разговора сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". В них говорится о том, что спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность убийства Павла Шеремета.
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