Под Шевченковским районным судом города Киева собралось несколько сотен человек в поддержку одного из обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. На акции присутствовала и фигурантка дела Юлия Кузьменко.

Детский кардиохирург Кузьменко, которая также фигурирует в деле об убийстве Павла Шеремета, в эксклюзивном комментарии рассказала, что на этот раз на заседании есть все присяжные. Впрочем, Андрея Антоненко в зале суда пока нет.

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Она также подчеркнула, что пока заседание не перенесли, продолжается перерыв. Сейчас выясняют обстоятельства, по каким причинам Антоненко пока не доставили в суд и где именно он сейчас находится.

Впрочем, Кузьменко ожидает, что заседание все-таки состоится. Она надеется, что это будет "правосудие, а не кривосудие" и это дело рассыплется.

Мы надеемся за изменение меры пресечения, прежде всего, для Андрея. Он должен находиться рядом со своей семьей,

– подчеркнула Кузьменко.

"Во-вторых, чтобы он мог заняться своим здоровьем, поскольку у него есть с этим проблемы", – добавила фигурантка дела.

Заметьте! Рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко должны были еще 9 марта. Однако судебное заседание перенесли из-за одного из присяжных. Это возмутило украинцев. Они устроили под зданием суда акцию протеста.

Она также отметила, что надеется и на изменение меры пресечения для нее самой, чтобы иметь возможность выполнять обязанности как депутат Верховной Рады.

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Дело Антоненко: главное