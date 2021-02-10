15-летнего Антона Логвинова, которого в Харькове искали в течение двух суток, нашли мертвым. Парень вечером 8 февраля ушел из дома, никому ничего не сказав, и исчез.

Парня нашли под мостом в районе улицы Деревянко в Шевченковском районе. Полицейские проводят осмотр места происшествия.

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По обстоятельствам смерти ребенка, пока информации нет. Около 15:00 волонтеры сообщили о прекращении поисков парня.

Официально в настоящее время ничего не могу сказать. Поиск пока остановлен,

– сказал координатор поисковой группы "Милена" Константин Рюмшин.



Антона объявили в розыск 9 февраля / Фото Нацполиции Харьковщины Антона объявили в розыск 9 февраля / Фото Нацполиции Харьковщины