В Харькове под мостом нашли мертвым школьника, которого искали двое суток
15-летнего Антона Логвинова, которого в Харькове искали в течение двух суток, нашли мертвым. Парень вечером 8 февраля ушел из дома, никому ничего не сказав, и исчез.
Источник:"Суспильне"
Парня нашли под мостом в районе улицы Деревянко в Шевченковском районе. Полицейские проводят осмотр места происшествия.
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По обстоятельствам смерти ребенка, пока информации нет. Около 15:00 волонтеры сообщили о прекращении поисков парня.
Официально в настоящее время ничего не могу сказать. Поиск пока остановлен,
– сказал координатор поисковой группы "Милена" Константин Рюмшин.
Парень 8 февраля, около 19:00, вышел из квартиры, в которой жил, и ушел в неизвестном направлении. На следующий день полиция объявила его в розыск, а волонтеры присоединились к поискам.
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