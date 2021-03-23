В Украине блокируют борьбу с табакокурением. Ежегодно на рынке появляются новые якобы менее вредные варианты табачной продукции, зато народные депутаты, уже почти год не могут даже вынести на рассмотрение антитабачный законопроект.

Об этом эксклюзивно в интервью рассказала директор общественной организации "Жизнь" Лилия Олифер.

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Что такое антитабачный законопроект?

Антитабачный законопроект №4358 рассмотрели в комитете по вопросам здравоохранения. Они предложили зарегистрировать его доработанным повторно, чтобы наконец вынести в стены парламента в ближайшее время. Нужно понимать, что целью является – уменьшить распространенность курения среди детей и молодежи. Понятно, что это недопустимо, чтобы дети могли покупать табачные изделия, чтобы была реклама таких изделий, которая нацелена на детей.

Какие ограничения предусматривает проект?

Законопроекты блокируются на уровне парламента. Это действия исключительно табачной индустрии и их лоббистов в парламенте. Табачные корпорации заинтересованы, чтобы дети начинали курить. Мы знаем, что 90% всех курильщиков начинают курить в возрасте до 18 лет. Именно поэтому этот проект предполагает увеличение медицинских предупреждений, чтобы были большие реалистичные изображения болезней. Ведь сейчас – это картинки еще с 2012 года. Этот законопроект предусматривает запрет ароматизаторов в табачных изделиях. У нас на рынке для детей это все присутствует. Важная норма законопроекта, это запрет выкладки сигарет в точках продажи, потому что сейчас где угодно можно увидеть выкладку сигарет с яркими изображениями.

Почему народные депутаты до сих пор не могут вынести на голосование антитабачный законопроект № 4358? Это результат давления табачного лобби?

Этот законопроект уже в третий раз дорабатывается комитетом по вопросам здоровья нации. Еще в 2020 году документ был поддержан и Офисом Президента, и другими ключевыми стейкхолдерами. Зато как только законопроект начал приближаться к тому, чтобы быть рассмотренным в парламенте, табачные лоббисты присылали огромное количество запросов. Вместо того, чтобы принять закон в первом чтении, который является требованием евроинтеграции и рамочной конвенции ВОЗ.

Кто защищает табачные корпорации в парламенте? Насколько сильным является их влияние на депутатов?

Давил Арахамия подал правку по уменьшению налога на табачные изделия для нагревания (стики), которые легально продаются детям в Украине. Они были зарегистрированы в законопроекте о международных почтовых отправлениях. Это противоречит регламенту. Табачные корпорации применяют манипулятивные месседжи о том, что якобы вырастет контрабанда и тому подобное. Однако кроме Арахамии есть и другие нардепы, которые предлагают оставить меньшие акцизы на все изделия.

Что можно сейчас сделать, чтобы все же законопроект рассмотрели?

Сначала нужно занять государственную позицию. Законопроект уже в третий раз доработали, все уже исправили. Нормы, которые предлагает этот документ – это европейская, международная практика. Мы знаем, что 87% украинцев, согласно исследованию КМИС, поддерживают законодательные меры по борьбе с табакокурением. Народные депутаты должны понимать, что запрос есть.

Больше об антитабачном законопроекте смотрите в полном интервью Лилии Олифер.