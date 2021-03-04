Социолог Антипович сравнил украинцев на референдуме с обезьяной с гранатой
Недавно приняли закон о референдуме. Социологи говорят, что украинский народ не готов так решать серьезные вопросы.
Источник:"РБК-Украина"
Такое мнение высказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью изданию. Он добавил, что "политическая культура в Украине на крайне низком уровне".
Внимание Народовластие по-украински: как будут проводить референдум
По его словам, украинцы живут в том информационном поле, которое сами к себе допускают. Поэтому, вопрос о референдуме – спорный.
Лучший ответ на ваш вопрос (о референдуме – 24 канал): дайте гранату обезьяне и посмотрите, что будет. Да, это не политкорректно говорить, тем более, с точки зрения науки,
– сказал Антипович.
Он считает, если бы на референдуме звучал вопрос о том, что делать с Донбассом, тогда власть, получив результаты ответов, могла бы двигаться в том или ином направлении.
"Это были бы понятные вещи для украинца. Или если мы спросим, хотите ли вы из 450 депутатов сделать 300 – ответ очевиден, даже спрашивать не нужно", – отметил Антипович.
Влияние на решение властей
Социолог также отметил, что украинцы поддерживают то, чтобы у них была возможность влиять на решения власти. Поэтому, эту идею референдумов они тоже поддерживают.
"Украинец хочет влиять, но не всегда будет делать это адекватно, поэтому здесь возникает вопрос манипуляций. Стоит ли умножать эти проблемы в Украине?", – сказал социолог.
Он подытожил, что разные вероятные "подтасовки" вопросов или результатов на референдуме, и сам факт его проведения – "может быть бомбой".
Закон о референдуме: детали
- 26 января 2020 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О всеукраинском референдуме". Он предусматривает народное решение одного из 4 вопросов.
- Чтобы организовать референдум, нужно собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей украинцев в более чем 16 областях и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.
- Закон предусматривает возможность электронного голосования.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что первый референдум может состояться в 2022 году из-за ряда подготовительных процедур и финансового обеспечения.
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