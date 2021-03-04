Недавно приняли закон о референдуме. Социологи говорят, что украинский народ не готов так решать серьезные вопросы.

Такое мнение высказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью изданию. Он добавил, что "политическая культура в Украине на крайне низком уровне".

Внимание Народовластие по-украински: как будут проводить референдум

По его словам, украинцы живут в том информационном поле, которое сами к себе допускают. Поэтому, вопрос о референдуме – спорный.

Лучший ответ на ваш вопрос (о референдуме – 24 канал): дайте гранату обезьяне и посмотрите, что будет. Да, это не политкорректно говорить, тем более, с точки зрения науки,

– сказал Антипович.

Он считает, если бы на референдуме звучал вопрос о том, что делать с Донбассом, тогда власть, получив результаты ответов, могла бы двигаться в том или ином направлении.

"Это были бы понятные вещи для украинца. Или если мы спросим, хотите ли вы из 450 депутатов сделать 300 – ответ очевиден, даже спрашивать не нужно", – отметил Антипович.

Влияние на решение властей

Социолог также отметил, что украинцы поддерживают то, чтобы у них была возможность влиять на решения власти. Поэтому, эту идею референдумов они тоже поддерживают.

Интересно! Согласно социологическому опросу "Рейтинга", больше всего решение о проведении референдумов поддерживают жители на Востоке и Юге Украины. Меньше – в центральных и западных областях.

"Украинец хочет влиять, но не всегда будет делать это адекватно, поэтому здесь возникает вопрос манипуляций. Стоит ли умножать эти проблемы в Украине?", – сказал социолог.

Он подытожил, что разные вероятные "подтасовки" вопросов или результатов на референдуме, и сам факт его проведения – "может быть бомбой".

Закон о референдуме: детали

26 января 2020 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О всеукраинском референдуме". Он предусматривает народное решение одного из 4 вопросов.

Чтобы организовать референдум, нужно собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей украинцев в более чем 16 областях и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Закон предусматривает возможность электронного голосования.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что первый референдум может состояться в 2022 году из-за ряда подготовительных процедур и финансового обеспечения.



Детали закона о референдуме / Инфографика 24 канала