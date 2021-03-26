Уровень поддержки Владимира Зеленского среди украинцев вырос почти на 5% с января 2021 года. Прежде всего связано с введением санкций против пророссийских каналов, а затем – и лично против Виктора Медведчука.

Поэтому в части опрошенных создается впечатление, что ситуация в государстве движется в правильном направлении. Поэтому повышается уровень поддержки к президенту или власти. Об этом рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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По его словам, если власть что-то делает по наведению порядка в любой сфере, автоматически получает поддержку среди населения.

Наверное, это – аванс доверия, чтобы власть продолжала что-то делать,

– отметил Антипович.

И вспомнил, что много предыдущих руководителей (премьер, президент или политические силы с высокими рейтингами) останавливались. Поэтому украинцы переставали им доверять, ведь власть ничего не делала для улучшения ситуации в стране.

"В этом случае такая работа оценена украинцами", – считает директор социологической группы "Рейтинг".

По итогам свежего опроса, говорится о:

о росте рейтинга Владимира Зеленского где-то на 5%;

постепенном росте рейтинга партии "Батькивщина";

снижении рейтинга ОПЗЖ;

стоянии на месте рейтинга "Европейской солидарности".

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