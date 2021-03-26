Аванс доверия к власти, – Антипович объяснил рост рейтинга Зеленского
Уровень поддержки Владимира Зеленского среди украинцев вырос почти на 5% с января 2021 года. Прежде всего связано с введением санкций против пророссийских каналов, а затем – и лично против Виктора Медведчука.
Источник:24 канал
Поэтому в части опрошенных создается впечатление, что ситуация в государстве движется в правильном направлении. Поэтому повышается уровень поддержки к президенту или власти. Об этом рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
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По его словам, если власть что-то делает по наведению порядка в любой сфере, автоматически получает поддержку среди населения.
Наверное, это – аванс доверия, чтобы власть продолжала что-то делать,
– отметил Антипович.
И вспомнил, что много предыдущих руководителей (премьер, президент или политические силы с высокими рейтингами) останавливались. Поэтому украинцы переставали им доверять, ведь власть ничего не делала для улучшения ситуации в стране.
"В этом случае такая работа оценена украинцами", – считает директор социологической группы "Рейтинг".
По итогам свежего опроса, говорится о:
- о росте рейтинга Владимира Зеленского где-то на 5%;
- постепенном росте рейтинга партии "Батькивщина";
- снижении рейтинга ОПЗЖ;
- стоянии на месте рейтинга "Европейской солидарности".
Алексей Антипович прокомментировал рост рейтинга Зеленского: видео
Кого из политиков больше всего поддерживают украинцы: опрос
- Согласно последним социологическим опросам группы "Рейтинг", за Владимира Зеленского готовы проголосовать 24,7% тех, кто определился и пойдет на выборы. На втором месте – Петр Порошенко, за него отдать голос соглашаются 13,9%. Третий – Юрий Бойко с 12,6%.
- В рейтинге доверия Владимир Зеленский также остается на первом месте. Зато не доверяют украинцы больше всего Петру Порошенко и Виктору Медведчуку.
- Согласно свежему рейтингу партий, в Верховную Раду имеют шанс попасть сразу 6 политсил. Возглавляет – "Слуга народа", за президентской партией идут "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ.
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