Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+": что стало причиной 17:54 - Читати новину українською Антимонопольного комитета / Пресс-служба Антимонопольный комитет 18 декабря закрыл дело "Роттердам+". Причиной стало то, что нарушения не смогли доказать. Рассмотрение дела инициировали в НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета. Актуально Доказательств по делу "Роттердам+" достаточно, чтобы передать в суд, – НАБУ Что говорят в Антимонопольном комитете В бюро заявляли, что Нацкомиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, в течение 2016 – 2017 годов нарушала алгоритм при расчете оптовой рыночной цены на электроэнергию.



Это могло свидетельствовать о возвращении к так называемому "ручному режиму", а также спровоцировать субъективное ценообразование для электростанций (ТЭС). Тогда ТЭС получили бы преимущество по сравнению с конкурентами. В частности, атомными электростанциями (АЭС).



Рассмотрение дела продемонстрировало, что ценовая конкуренция, которая существовала до 1 июля 2019 года была ограничена из-за значительного влияния государства.



За время 2016 – 2017 годов в Украине не было существенного изменения долей субъектов хозяйствования на рынке. С рынка не устранили ни одного игрока.



Показатели фактической рентабельности свидетельствовали о тенденции к снижению.



Ни одна из экспертиз, результаты которых приобщили к материалам дела, не показала факта и размера убытков, которые якобы нанесли потенциальным конкурентам ТЭС.



При рассмотрении дела не нашли доказательств, которые показали бы, что "действия НКРЭКУ привели к предоставлению отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов". Обратите внимание! Подробнее о "Роттердам" можно прочитать здесь.

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