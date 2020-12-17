Штраф в размере 275 млн грн вряд ли станет проблемой для компании ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову – это меньше половины стоимости любого из футболистов клуба Шахтер.

Но сам факт, что АМКУ взялся за рынок, где правила игры уже несколько лет диктует только одна бизнес-группа, а отраслевые чиновники от нее напрямую зависят, говорит о позитивных изменениях в борьбе с монополиями.

Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя решение АМКУ оштрафовать компанию ДТЭК за злоупотребления на рынке электроэнергии.

"Монопольные проявления на рынке электроэнергии привели к тому, что ее уровень сегодня – один из самых высоких в Европе, и это негативно сказывается на имидже не только правительства, но и президента. Очевидно, Владимир Зеленский теряет терпение, и в ближайшее время безраздельное, а иногда и бесцеремонное правления на энергорынке лишь одной бизнес-группы может завершиться. Этот рынок всегда был очень политизирован. Но сегодня конкуренция на нем нужна как потребителям, так и руководству страны", – резюмировал политолог.