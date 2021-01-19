Завышали цены на газ: деятельность 6 облгазов проверит Антимонопольный комитет
Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начинает дела в отношении 6 газоснабжающих компаний. Их заподозрили в завышении цены на газ для населения.
Какие компании проверит комитет
В комитете считают, что газопоставщики злоупотребляли монопольным положением на рынке, чем нарушили законодательство о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
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АМКУ проверит деятельность:
- ООО "Киевоблгаз сбыт";
- ООО "Житомиргаз сбыт";
- ООО "Черниговгаз Сбыт";
- ООО "Черкассыгаз сбыт";
- ООО "Уманьгаз сбыт";
- ГП "КиевГазЭнерджи".
Выявлено, что ценовые предложения ответчиков-монополистов на природный газ для нужд населения с ноября 2020 года по январь 2021 года в среднем превышали цены их конкурентов на рынке до 40%,
– говорится в сообщении.
К примеру, "Киевоблгаз сбыт" продавал людям газ на 2,54 гривны больше, чем ГК "Нафтогаз Украины", то есть дороже на 38,52%.
Люди могут сменить газопоставщика
- С 1 августа 2020 года потребитель имеет право выбрать поставщика газа.
- В вышеупомянутых регионах поставки газа осуществляют и другие компании.
- По данным АМКУ, 85% населения пользуются услугами компаний, которые продавали им газ по завышенным ценам.
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