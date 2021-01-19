Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начинает дела в отношении 6 газоснабжающих компаний. Их заподозрили в завышении цены на газ для населения.

Какие компании проверит комитет

В комитете считают, что газопоставщики злоупотребляли монопольным положением на рынке, чем нарушили законодательство о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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АМКУ проверит деятельность:

ООО "Киевоблгаз сбыт";

ООО "Житомиргаз сбыт";

ООО "Черниговгаз Сбыт";

ООО "Черкассыгаз сбыт";

ООО "Уманьгаз сбыт";

ГП "КиевГазЭнерджи".

Выявлено, что ценовые предложения ответчиков-монополистов на природный газ для нужд населения с ноября 2020 года по январь 2021 года в среднем превышали цены их конкурентов на рынке до 40%,

– говорится в сообщении.

К примеру, "Киевоблгаз сбыт" продавал людям газ на 2,54 гривны больше, чем ГК "Нафтогаз Украины", то есть дороже на 38,52%.

Люди могут сменить газопоставщика

С 1 августа 2020 года потребитель имеет право выбрать поставщика газа.

В вышеупомянутых регионах поставки газа осуществляют и другие компании.

По данным АМКУ, 85% населения пользуются услугами компаний, которые продавали им газ по завышенным ценам.

Обратите внимание! Кабмин зафиксировал цену на газ для населения в течение февраля – марта 2021 года на уровне 6,99 гривны за кубометр. В то же время НКРЭКУ снизила тарифы на распределение газа для 14 компаний. Максимальный тариф будет составлять 1,79 гривны за кубометр.