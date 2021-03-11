В Харькове 11 марта состоялась акция протеста против назначения Константина Ананченко. Бывший активист Антимайдана занял должность руководителя одного из управлений облсовета.

О том, что Ананченко претендует на должность главы управления Молодежи и спорта харьковской ОГА стало известно еще в начале года. Эту информацию обнаружили в его декларации об имуществе.

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Участники акции стояли с транспарантами и флагами. Кроме этого там зажигали файеры.

Почему против назначения протестуют

Как сообщает АТН, в 2014 году Константин Ананченко активно поддерживал антимайдан. Он участвовал в шествии против сторонников Майдана, а также высказывался о неприемлемости таких акций.

Сам политик отрицает эти обвинения.

Что известно о Константине Ананченко

Много лет занимался спортом

Чемпион мира по самбо и дзюдо.

Мастер спорта международного класса.

Президент общественной организации "Спортивный клуб Харьковской государственной академии физической культуры "Скиф".

Член Общественного союза "федерации дзюдо города Харькова".

Работает в Харьковской государственной академии физической культуры.

О том, как пришел в политику

Был на шествии Антимайдана, о чем через несколько месяцев после этого говорил в сюжете АТН.

В октябре баллотировался по спискам партии "Слуга народа" в Харьковский горсовет.

Информация взята из STATUS QUO

Имущество новоназначенного чиновника

Земельный участок 885 квадратных метров.

Жилой дом 125 квадратных метров.

Две квартиры в Харькове: 43,5 квадратных метра, вторая – 48 квадратных метров.

В равных долях с родителями и братом квартира площадью 43,8 квадратных метра в Харькове.

Наличными хранит 7,8 тысячи долларов.

Около 13 тысяч гривен в банке.

Автомобиль Renault Duster стоимостью 460 тысяч гривен.

Имущество жены Константина Ананченко

4 тысячи долларов и 120 тысяч гривен наличными.

Около 16,4 тысячи гривен в банках.

Квартира площадью 71,5 квадратных метра.

Земельный участок площадью 1000 квадратных метров.

Владеет автомобилем Nissan Versa Not стоимостью 94 тысячи гривен.

Данные из декларации чиновника

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На акции также требовали отставки Игоря Терехова

На некоторых из плакатов митингующих требуют отстранения от должности секретаря горсовета Игоря Терехова. После смерти Геннадия Кернеса 17 декабря 2020 года Терехов стал исполняющим обязанности мэра Харькова. Тогда он пообещал в течение 15 дней обратиться в Верховную раду о назначении внеочередных выборов харьковского мэра.

30 декабря секретарь горсовета сказал, что направит это обращение в Раду 31 декабря. Там о получении ходатайства сообщили в конце января. Совет не смог так долго получить свидетельство о смерти Кернеса из-за бюрократических процедур. Поэтому выборы городского головы Харькова состоятся уже осенью.