Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным во взяточничестве судью. Речь идет о служителе Фемиды из Октябрьского райсуда Днепра.

Детали дела

Соответствующее решение одобрили 17 марта. Сейчас оно еще может быть обжаловано.

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Какое наказание назначили судье

Злоумышленнику вынесли приговор о заключении сроком на 3 года и 6 месяцев. Кроме того, его лишили права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре в течение 3 лет.

Пока приговор вступит в законную силу, судью Октябрьского райсуда Днепра будут держать под стражей,

– заявили в ВАКС.

Заметим, служителя Фемиды задержали сразу в зале суда.

Кстати, срок действия меры пресечения будут исчислять с момента фактического задержания злоумышленника до вступления приговора в законную силу.

В ВАКС напомнили, что на приговор можно подать жалобу в Апелляционную палату в течение 30 дней с момента его объявления.

Обратите внимание! В конце февраля Антикоррупционный суд на 2 года лишил свободы судью из Черкасской области. Все потому, что тот взял 30 тысяч гривен взятки от водителя, который управлял автомобилем пьяный.