Антикоррупционный суд отправил судью за решетку за взятку
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным во взяточничестве судью. Речь идет о служителе Фемиды из Октябрьского райсуда Днепра.
Источник:ВАКС
Детали дела
Соответствующее решение одобрили 17 марта. Сейчас оно еще может быть обжаловано.
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Какое наказание назначили судье
Злоумышленнику вынесли приговор о заключении сроком на 3 года и 6 месяцев. Кроме того, его лишили права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре в течение 3 лет.
Пока приговор вступит в законную силу, судью Октябрьского райсуда Днепра будут держать под стражей,
– заявили в ВАКС.
Заметим, служителя Фемиды задержали сразу в зале суда.
Кстати, срок действия меры пресечения будут исчислять с момента фактического задержания злоумышленника до вступления приговора в законную силу.
В ВАКС напомнили, что на приговор можно подать жалобу в Апелляционную палату в течение 30 дней с момента его объявления.
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